السوايسة يتجمعون على موائد إفطار جماعية.. فرحة اللمة مع الجيران «صور»

يتجمع المئات من أبناء محافظة السويس حول موائد إفطار جماعية بالمناطق الشعبية والأماكن العامة، وسط فرحة كبيرة بالشهر المبارك، وباللمة مع الجيران والصحبة.

موائد إفطار في منطقة المثلث

وشهد العديد من الأحياء التفاف الجيران والأصحاب والمارة حول موائد إفطار، وسط حالة من الفرح والسعادة سيطرت على الجميع، حيث تجمع المئات من شباب منطقة المثلث وعدد من المارة أمام مزلقان الإسماعيلية بحي الأربعين على مائدة إفطار كبيرة، ضمت أكثر من 300 فرد.

كما شهدت منطقة الملاحة إقامة مائدة إفطار جماعي تجمع حولها أهل المنطقة من مختلف الأعمار بشارع المدينة المنورة، التابع لحي السويس.

كما شهدت منطقة كفر العرب، وتحديداً شارع ليالي الحلمية، إقامة مائدة إفطار جماعي، التف حولها أهالي المنطقة التابعة لحي الأربعين.

إفطار جماعي لذوي الهمم

وأقامت أكاديمية «رؤيا» بالسويس إفطارًا جماعيًا لـ200 فرد من ذوي الهمم وأسرهم للعام الثالث على التوالي على كورنيش السويس القديم، وقالت أميمة عبدالغني، رئيس مجلس الأكاديمية، «تعودنا إقامة الإفطار مصحوباً بحفل ترفيهي لذوي الهمم، والذين يشاركون في الفقرات»