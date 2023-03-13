موائد «فرحة» تقدم وجبات الإفطار للصائمين في 4 مراكز بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجا بالقرى والأماكن البعيدة وتوفير احتياجاتهم من الغذاء، خاصة في شهر رمضان المعظمن مشيدا ببروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مليون وجبة إفطار يوميا

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيتم إطلاق موائد (فرحة) لتقديم مليون وجبة إفطار يوميا بمعدل 1200 وجبة بكل محافظة، بجانب تنظيم فعاليات يومية تتضمن (توعية - إفطار حفل سامر - مسابقات ذات هدايا قيمة)، لافتا إلى أنه تم اختيار مراكز (الزقازيق - فاقوس - أبو كبير - بلبيس)، لإقامة موائد فرحة، بحيث تستوعب المائدة 250 وجبة إفطار يوميا، بجانب إقامة مائدة بمدينة الزقازيق تستوعب تقديم 700 وجبة إفطار للصائمين.

وأكد محافظ الشرقية أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركن مهم في عملية التنمية الشاملة بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص لما تمتلكه مؤسسات المجتمع المدني من كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة قادرة على تقديم الخدمات المجتمعية بسرعة وكفاءة عالية للأسر والفئات المستهدفة في مختلف المحاور.

أماكن الخيم الرمضانية

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم عقد اجتماع للتنسيق بين الجهات المعنية لتحديد أماكن إقامة الخيم الرمضانية، مشيرا أنه تم الاتفاق على إقامة خيمة رمضانية تقدم 250 وجبىة إفطار للصائمين بمركز فاقوس، وذلك على قطعة أرض فضاء بمساكن أحمد حلمي بجوار مجمع الهدي الإسلامي، وكذلك إقامة خيمة رمضانية ثانية تقدم 250 وجبة إفطار للصائمين بمركز أبو كبير على قطعة أرض فضاء بمركز شباب الحصوة، بالإضافة إلى إقامة خيمة ثالثة تقدم 250 وجبة إفطار للصائمين بمركز بلبيس، وذلك بقاعة ميت حمل.

كما سيتم إقامة خيمة رمضانية كبيرة بمدينة الزقازيق تستوعب 700 صائم لتقديم وجبات إفطار لهم، لافتا إلى أنه سيتم توصيل وجبات الإفطار يوميا لكبار السن وذوي القدرات والهمم في منازلهم لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم.