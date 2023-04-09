أحمد علي: استحدثنا «كارت» لشراء ملابس العيد للأسر من متاجر متعاقد معها دون رسوم إضافية

قال المهندس أحمد على، المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة شاركت مع التحالف الوطنى بـ350 ألف كرتونة مواد غذائية وأعادت الخيام الرمضانية لأول مرة بعد «كورونا».

وأكد «على»، فى حوار لـ«الوطن»، أنه «تم استحداث كارت لشراء ملابس العيد للأسر من متاجر متعاقد معها دون رسوم إضافية.. والمتطوعون ذراع أساسية وشركاء فى النجاح»، مشيراً إلى أن كرتونة «سند الأسرة» تضم 64 كيلو مواد غذائية وتكفى أسرة مكونة من 4 إلى 5 أفراد لمدة شهر كامل وتحتوى على 15 كيلو أرز و10 سكر و15 مكرونة و4 دجاجات أو 10 علب لحوم، وإلى نص الحوار.

مدير برامج «مصر الخير»: شاركنا مع التحالف الوطني بـ350 ألف كرتونة مواد غذائية وعودة الخيام الرمضانية

ما رأيك فى جهود التحالف خلال شهر رمضان؟

- التعاون بين مؤسسة مصر الخير والتحالف الوطنى للعمل الأهلى بدأ فى 13 مارس 2022، وحينها كان عدد كيانات التحالف 24 كياناً، وأصبح حالياً 31 كياناً من مؤسسات العمل الأهلى، ومن أبرز الجهود مع التحالف الوطنى مبادرة «ستر وعافية»، التى تمت فى شهر أكتوبر الماضى على مستوى محافظات الجمهورية، ما بين قوافل طبية وندوات وكرنفالات للأطفال وصرف علاج مجانى وتوزيع وجبات وكراتين وبطاطين ومواد غذائية فى 11 محافظة بين الصعيد والدلتا.

ماذا عن جهود «مصر الخير» فى مبادرة «كتف فى كتف»؟

- «مصر الخير» شاركت مع التحالف الوطنى بـ350 ألف كرتونة مواد غذائية، والمبادرة تستهدف توزيع وتعبئة 4 ملايين كرتونة وتوزيعها على المستحقين فى جميع أنحاء الجمهورية.

ما أبرز أنشطة «مصر الخير» خلال رمضان؟

- أنشطة خدمات «مصر الخير» متنوعة، فحملة «إفطار صائم» التى تطلقها مؤسسة مصر الخير تأتى للتيسير على الأسر المستحقة والوصول لأكبر عدد ممكن من المستحقين خلال شهر رمضان ويتم من خلالها تنوع الخدمات المقدمة، وهى عبارة عن «كرتونة الخير» التى تحتوى على أكثر من 13 كيلو مواد غذائية وتكفى أسرة مكونة من 4 أفراد لمدة 5 أيام.

ماذا فعلت مؤسسة مصر الخير مع عودة الخيام الرمضانية بعد جائحة كورونا؟

- دشنا هذا العام العديد من الخيام الرمضانية التى تغطى أغلب محافظات الجمهورية، فتوجد خيمة إفطار لمدة شهر تقوم على إفطار 500 صائم يومياً (250 فرداً داخل الخيمة + 250 وجبة توزيع منزلى على المستفيدين)، وخيمة إفطار وسحور لمدة شهر وتقوم على إفطار وسحور عدد 500 صائم يومياً، ويوجد يوم إفطار قرية كاملة ونستهدف 500 قرية هذا العام.

وماذا عن الخدمات المقدمة للأسر فى العيد؟

- استحدثنا خدمة جديدة وهى كارت ملابس العيد، ويتم من خلاله شراء الملابس للأسرة من اختيارها من المتاجر المتعاقدة مع «مصر الخير» دون دفع رسوم إضافية.

تقديم الخدمات

قاعدة البيانات الموحدة التى أنشأها التحالف الوطنى ساهمت فى عدم تكرار المساعدات للأسرة الواحدة، وبالتالى أصبحت لدينا قاعدة لجميع المستحقين على مستوى الجمهورية.

والمتطوعون ذراع أساسية ومهمة لنا، ويتم اختيار شباب الجامعات وطلبة المدارس ليصبحوا سفراء لنا لنشر تجربتهم داخل الجامعات والمدارس، فضلاً عن أن التطوع يكون بالمجان، مما يساهم فى زيادة المساعدات المقدمة للمستحقين.