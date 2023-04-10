اللواء عبدالوهاب الراعي: زيارة الرئيس لقسم شرطة مدينة نصر رسالة طمأنة للمواطن

قال الدكتور اللواء عبدالوهاب الراعي أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا ووكيل معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات، إنَّ زيارة رئيس الجمهورية لقسم شرطة مدينة نصر أول وتناول الإفطار مع قواته تعد ممارسة مسؤولة دستورية وهادفة لبث الطمأنينة، وتحمل ثلاث رسائل للمواطن والشرطة والأجندات الخارجية الممنهجة لمحاولات اغتيال الوطن باستغلال الأزمات العالمية.

«الراعي» زيارة الرئيس لقسم شرطة مدينة نصر دعم قوى لرجال الأمن

وأضاف «الراعي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الرسالة الأولى تتخلص في توصيل الطمأنة والأمان للمواطن من رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة والسلطة التنفيذية، والثانية هي دعم قوى لهيئة الشرطة في أداء رسالتها.

وتابع أنَّ الرسالة الثالثة موجهة إلى الأجندات الممنهجة للمحاولات الفاشلة لاغتيال الوطن ورموزه باستغلال الأزمات العالمية الجارية وغيرها، وتتلخص في أن سياستكم العدائية تدعم المصريين نحو مزيد من تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على وطنهم والوعي بأدواتكم الإعلامية، ولاسيما أن ذلك يأتي في سياق زيارات للرئيس مماثلة وتناول الإفطار مع تمركزات بشرق القناة والمواطنين بحي الأسمرات بالقاهرة وغيرها من الزيارات.