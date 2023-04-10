عقوبة حيازة حيوانات خطرة واقتناء كلاب دون ترخيص.. حبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه

تضمن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، و60 عضوا، عددا من المحظورات، فلا يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حيازة الكلاب الخطرة

وحظر مشروع القانون الجديد اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة أو ترويع المواطنين في الشوارع العامة.

ويأتي مشروع القانون الجديد لمواجهة فوضى حيازة الكلاب الخطرة داخل المساكن والبيوت.

كما يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وحرصت الحكومة في الفترة الأخيرة على مضاعفة الغرامات الواردة في مشروع القانون حال حيازة الحيوان أو الكلب الخطر بدون ترخيص مسبق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل تفاديها، فإذا كان التعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.

عقوبة التعدي على الآخرين باستخدام كلب

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

كانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب قد وافقت نهائيا على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وأعدت تقريرا بشأنه من المنتظر عرضه فى الجلسات العامة المقبلة.