كشف لغز العثور على جثة مسن متحللة بشقة في أكتوبر.. عاش بمفرده ومات وحيدا

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد الشرقاوي غموض واقعة العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل منزله بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، إذ أكدت أن المتوفى يسكن بالمنطقة بمفرده منذ 20 سنة، ويبلغ من العمر 59 عامًا، وظلت جثمانه في حالة تعفن لمدة 30 يوما، موضحة أن الوفاة طبيعية ولا يوجد بها شبهة جنائية.

انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق

وتلقى العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار محل البلاغ.

وبالانتقال جرى التأكد من الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة وعقب استئذان النيابة العامة جرى دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن مجدي إسماعيل مواليد 1985 في حالة تعفن رمي كامل، وجرى العثور على المتعلقات الشخصية الخاصة به، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.