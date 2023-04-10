الأمن العام يضبط 40 كيلو حشيش مع مسجل خطر في العريش

تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن شمال سيناء من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة ربع نقل ملك شقيقه، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 40 كيلوجرامًا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنية تقريباً.