قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 07:44 م | الإثنين 10 أبريل 2023 صلاة التراويح تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الناس» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: «هدايا التراويح».. إمام مسجد يوزع حلوى وميداليات على الأطفال آلاف المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى «فيديو» الطفل «محمد» أصغر إمام في صلاة التراويح بالدقهلية.. «عنده 10 سنين وختم القرآن» ما حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح؟.. «الإفتاء» تجيب التراويح صلاة التراويح الناس بقلم محمد أسامة رمضان