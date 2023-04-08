آلاف المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى «فيديو»

أدى نحو 30 ألف شخص صلاة التراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك مساء اليوم السبت، الذي يوافق 17 من شهر رمضان المبارك، وذلك رغم الإجراءات المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال على وصول المصلين إلى المسجد.

30 ألف شخص يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

وجاء أداء صلاة التراويح في المسجد الأقصى رغم التشديدات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الوصول للمسجد.

ونشرت قناة المسجد الأقصى المبارك على صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب» إذاعة صلاة التراويح في المسجد الأقصى.

استشهاد شاب فلسطيني في شمال غرب الضفة الغربية

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد كشفت مساء اليوم السبت، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية بشمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب، أن الشاب عائد عزام محمود سليم 20 عامًا ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر.

وقالت مصادر فلسطينية في قلقيلية إن مواجهات اندلعت عند مدخل البلدة سالفة الذكر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب سليم بالرصاص الحي بصورة حرجة في البطن والصدر، ونقل على أثرها إلى مستشفى درويش نزال في قلقيلية، إذ أعلن الأطباء عن استشهاده متأثره بإصابته.

وبارتقاء الشاب سليم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 95 شهيدًا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ 1948.