معهد إعداد القادة يستكمل البرنامج التدريبي للمرشحين لمناصب قيادية

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للبرنامج التدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة «عميد كلية - رئيس شعبة - رئيس قسم» والمعادل لدرجة عميد كلية، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم جيلاني وكلاء المعهد، بمحاضرة عن الجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وأخرى عن التوعية وأسس الأمن القومي.

كريم همام: البرنامج فرصة مميزة للمشاركين

ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير المعهد أن هذا البرنامج يُعد فرصة قيمة لتطوير قدرات المرشحين وتزويدهم بالمهارات اللازمة بأحدث التقنيات لتحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات، مضيفا أن هذا البرنامج يعتبر فرصة مميزة للمشاركين لتعلم أهم الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق الأهداف المنشودة، قائلا: «إننا في معهد إعداد القادة نسعى لتوفير أفضل المدربين والمحاضرين الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة في مجالات التخصص المختلفة، وذلك لتحقيق أكبر فائدة للمشاركين في البرنامج».

ويهدف البرنامج التدريبي لمواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المؤسسات بجانب القدرة على تحديد الأهداف وترتيبها حسب الأولوية. كما تمنى «همام» للمرشحين جميعا التوفيق والنجاح في هذا البرنامج التدريبي.

وفي ذات السياق انطلقت فعاليات محاضرة الجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وحاضر فيها الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل كلية الحقوق جامعة حلوان، وتطرق إلى توضيح الجوانب القانونية فى قانون تنظيم الجامعات، وشرح النصوص القانونية الحاكمة لعمل القيادات في المؤسسات، وأشار إلي أن القانون حدد الجزاءات لشاغلي الوظائف القيادية، وكذلك شرح مواد القانون الخاصة بالإعارة.

وتطرق التدريب لتوضيح القوانين واللوائح المنظمة لمؤسسات التعليم العالي وتحديد مهامها وأدوارها، وكيفية تطبيقها في العمل اليومي داخل المؤسسة، بما يساعد على تحقيق الأهداف الأكاديمية والتنموية لمؤسسات التعليم العالي.

وعلى صعيد آخر انطلقت محاضرة التوعية وأسس الأمن القومي وحاضر فيها اللواء أركان حرب بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقا، موضحا مفهوم الدولة والأمن القومى، مفيدا أن إدارة الأزمة تختلف عن التخطيط الاستراتيجي، كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة، وخلال المحاضرة تم استعراض أهم المبادئ والأسس التي يجب اتباعها في إدارة المخاطر والأزمات، حيث أن حروب الجيل الخامس تستهدف إحباط الشباب.

وأوضح مدير كلية الدفاع الوطني، أن قضية الأمن القومى مستوحاة من القرآن الكريم، فقد ذكرها تحديدا فى سورة «قريش»، مؤكدا الأمن القومى هو توفير الحماية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة فالإطعام من الجوع والأمن من الخوف هو مدلول تحقيق الأمن القومي.