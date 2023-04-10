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وزيرا التعليم والشباب يشهدان ختام الدورة الرمضانية لاتحاد الرياضة المدرسية

كتب:

أميرة فكري
07:40 م | الإثنين 10 أبريل 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

يشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدا الثلاثاء، ختام الدورة الرمضانية 2023، التي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

ختام الدورة الرمضانية 

كما يشهد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة، المبارة النهائية على المركزين الأول والثاني، وتكريم الفرق الفائزة، وذلك غدا الثلاثاء الساعة 8 مساء، بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضي. 

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بقلم أميرة فكري