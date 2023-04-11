«النيابة الإدارية» تفتح تحقيقا في رفض استقبال مريضة بمستشفى أبو تشت المركزي

فتحت هيئة النيابة الإدارية تحقيقا مع إدارة مستشفى أبو تشت المركزي، اليوم الثلاثاء، بعد تحرير أحد المواطنين شكوى يتهم فيها مسؤولي المستشفى برفض استقبال والدته، رغم حاجتها الماسة لدخول وحدة العناية المركزة، بحجة عدم وجوج أسرة شاغرة، ما تسبب في وفاتها.

وقرر المستشار أحمد مدحت، مدير النيابة الإدارية في أبو تشت، بإحالة الشكوى للتحقيق أمام محمد منصور سعيد، رئيس النيابة، وتكليف محمد هشبول وكيل أول النيابة، بالانتقال إلى مستشفى أبو تشت المركزي لفحص الشكوى وإجراء معاينة فورية.

نتيجة معاينة فريق التحقيق

وأسفرت معاينة فريق التحقيق، بصحبة مدير التفتيش المالي والإداري في مديرية الشئون الصحية بقنا، عن وجود 10 أسرّة في قاعتي الرعاية المركزة، منها سرير واحد شاغر، فضلًا عن وجود أماكن عديدة بالقاعتين تضم التجهيزات المخصصة للرعاية المركزة دون وجود أسرّة بها.

وتبين من المعاينة وجود عدد كبير من الأسرّة المخزنة دون استخدام، بالإضافة لعدم وجود أطباء في وحدة الرعاية المركزة منذ تاريخ 26 مارس الماضي، رغم التعاقد مع عدد من الأطباء بالفعل من جانب مديرية الشئون الصحية في قنا.

مخالفات لعدد من الأطباء والممرضين

وكشفت المعاينة عن مخالفات لعدد من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض في وحدة الرعاية المركزة بالمستشفى، وشملت الغياب دون إذن، والانصراف قبل مواعيد انتهاء النوبتجية، والتلاعب في دفاتر الحضور والانصراف.

وبناءً على نتيجة المعاينة، كلفت النيابة الإدارية المختصين في مديرية الشئون الصحية بقنا، بسرعة إعداد تقرير مفصل عن جميع المخالفات التي أسفرت عنها المعاينة، وتحديد المسئولين عنها، مع استكمال التحقيقات.