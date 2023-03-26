النيابة الإدارية تحيل 5 مسؤولين بمستشفى في المنصورة لمحاكمة عاجلة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من القيادات والمختصين بأحد المستشفيات بمدينة المنصورة للمحاكمة العاجلة، وهم: مدير المستشفى، ومدير إدارة الموارد البشرية، والمدير المالي والإداري، والرئيس الإداري، وأخصائي الشؤون القانونية.

وجاء قرار الإحالة بعد ما أسفرت التحقيقات عن، قيام الأول -مدير المستشفى- بإساءة استخدام السلطة المخولة له قانونًا، ومخالفة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وارتكاب عدد من المخالفات الإدارية والمسلكية الجسيمة تمثلت في قيامه بإنهاء تكليف -الشاكيتين- نائب المدير الأول، ونائب مدير العلاج بأجر، وتكليفهن بالعمل صيادلة بالصيدلية الداخلية بالمستشفى، وذلك خشية قيامهن بالإبلاغ عن أي مخالفات قد تتكشف أثناء عملهن نوابًا له، ودون العرض على مجلس إدارة المستشفى والسلطة المختصة وفقًا للقانون.

التحقيقات: مدير المستشفى أساء لزميلاته في العمل

وجاء في التحقيقات، قيام الأول بإصدار أمر إداري دون مقتضى، بتشكيل لجنة لتفتيش وفحص الأوراق الموجودة بمكتبي نائبتيه -الشاكيتين-، في محاولة لنشر الشائعات ضدهن والإضرار بسمعتهن، فضلاً عما ترتب على تنفيذ هذا الأمر، من قيام أعضاء تلك اللجنة بتنفيذه بطريقة مهينة من شأنها تحقير المذكورتين بين أقرانهن من زملائهن بالمستشفى والإساءة لسمعتهن وانتهاك خصوصيتهن.

وقام الأول أيضا بإصدار تعليمات لأمن المستشفى بإحضار المستندات والمتعلقات الموجودة بسيارة الصيدلانية نائب مدير المستشفى للعلاج بأجر، وتكليف أفراد الأمن باصطحابها لسيارتها، وإجبارها ترهيبًا على فتح سيارتها الكائنة أمام قسم الاستقبال، وإخلائها من أغراضها ومتعلقاتها الشخصية، بغية التشهير بها والإساءة لسمعتها على مرأى ومسمع من العاملين والمترددين على المستشفى.

وجاء في التحقيقات، تكرار قيام مدير المستشفى بالتحرش اللفظي بالطبيبات والسيدات من مرؤوسيه بالمستشفى، بعبارات وإيحاءات تحمل مدلولًا جنسيًا، وألفاظٍ لا تليق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولمنصبه الإداري، ما أساء لصفته الوظيفية، وزعزع الثقة بينه وبين مرؤوسيه في العمل من السيدات المذكورات.

تعديل تشكيل مجلس إدارة المستشفى دون انعقاده

وأوضحت التحقيقات، انفراد مدير المستشفى بتعديل تشكيل مجلس إدارة المستشفى دون انعقاده لاستبعاد الشاكية الأولى عضو المجلس منه وذلك يوم 24 يناير 2023 متعديًا على اختصاص رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وذكرت التحقيقات، قيام باقي المتهمين بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة من مدير المستشفى -الأول-، بالاشتراك في تنفيذ الأمر الإداري الصادر منه بتفتيش الأوراق الخاصة بمكتب كل من -الشاكيات- نواب مدير المستشفى بطريقه مهينة لتحقيرهن بين زملائهم وأقرانهم من العاملين بالمستشفى، وإثارة الشبهات حولهن، وانتهاك خصوصيتهن، وإجراء تفتيشٍ واستعراضٍ لأغراضهن الشخصية الموجودة بمكتبي كلٍ منهن دون مسوغٍ قانوني.

وكانت النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الرابع، قد تلقت شكوى من النائبة الأولى لمدير المستشفى، ونائبة مدير المستشفى للعلاج بأجر، التي تتضرران فيها من قيام الأول بارتكاب العديد من المخالفات الإدارية والمسلكية الجسيمة قِبَلِهِن، وإساءته استخدام سلطاته، وتعمده الإساءة لسمعتهن، على النحو سالف البيان.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها رامي الجنيدي رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد مدير النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الرابع، لأقوال الشاكين، وشهادة عدد من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى، كما اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى، وتقرير التفتيش المالي والإداري عن المخالفات محل البلاغ، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.