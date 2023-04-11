ضبط وإعدام أكثر من 5 أطنان أغذية فاسدة وغلق مصنع مخالف في الشرقية

ترأس الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس، يرافقه مراقب الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة.

ضبط أغذية فاسدة

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع مخللات، في مدينة فاقوس، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم ضبط 5 أطنان جزر مخلل لسوء التخزين وعدم وجود بيانات داخل المصنع، وتم إعدام 465 كجم ملح ومخللات لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 4 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير محضرين جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.