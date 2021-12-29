الصحة: ضبط وإعدام 353 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 352 طنا و985 كيلو جرام أغذية متنوعة، و19 ألف و929 لترا من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري وحتى أمس الموافق 28 ديسمبر، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

الصحة: استمرار حملات مراقبة الأغذية على المنشآت

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، استمرار الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي.

تفتيش ومتابعة 13 ألف منشأة غذائية

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم المرور على 13 ألف و174 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى إعدام 215 طن و297 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة، و14 ألف و663 لترا من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف «عيد» أنه تم ضبط 137 طن و688 كيلوجراماً من الأغذية المتنوعة و5 آلاف و266 لتر من العصائر والمياه المعبأة للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب 42 ألف و36 عينة من المواد الخام للأغذية المتنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى تحرير 9 آلاف و581 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.