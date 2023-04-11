قطع المياه في مركز قليوب 7 ساعات لعطل مفاجئ.. والشركة تعتذر للمواطنين

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه من المقرر قطع المياه بمركز قليوب لمدة 7 ساعات، بداية من الساعة 8 مساء اليوم حتى الساعة 3 فجر غد، بسبب عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي.

سبب قطع المياه في قليوب

وقالت شركة مياه القليوبية، في بيان لها، إن قطع المياه بمركز قليوب يستمر 7 ساعات لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي الخاص بمحطة مياه كوم أشفين المرشحة.

موعد قطع المياه بقليوب

وأعلنت شركة مياه القليوبية، أن قطع المياه بمركز قليوب سيبدأ اليوم الثلاثاء الساعة 8 مساءا ويستمر حتى 3 صباحا من يوم الأربعاء، بإجمالي 7 ساعات ووجهت الشركة اعتذارا للمواطنين، مشيرة إلى توفير سيارات فنطاس لنقل المياه إلى المناطق المتضررة طوال فترة قطع المياه بقليوب وحتى عودة الخدمة.

وناشدت شركة القليوبية المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه بقليوب، مشيرة في بيانها إلى الدفع بالفرق الفنية لسرعة إنهاء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح في المحطة المذكورة.