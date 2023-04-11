تجديد حبس المتهم بقتل «عروس دهشور» بسبب خلافات بينهما 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل «فاطمة سليمان» الذي تبلغ من العمر 20 عامًَا، المعروفة بممرضة أكتوبر التي راحت ضحية زوجها داخل منزلهما بمنطقة دهشور بحدائق أكتوبر، وضجت واقعة قتلها بمواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت بمقتل عروس دهشور، وأمرت النيابة بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات، ولاتزال القضية قيد التحقيقات.

استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالهم

واستدعت النيابة أسرة المجني عليه عروس دشهور لسماع أقوالهم التي استغرقت أكثر من 120 دقيقة واتهموا زوج ابنتهم بالتسبب في قتلها وحكوا عما حدث مع المجني عليها من بداية زيجها منه حتى يوم الواقعة.

مشادةً حدثَتْ بينَهُما

ووفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية التي جائت مضمونها في بيان النيابة العامة التي صدر في الساعات السابقة، إنَّ مشادةً حدثَتْ بينَهُما انتهتْ إلى حملِ المجنيِّ عليها سكينًا مهددةً بإحداثِهَا إصابةً بنفسِهَا فآثارَ ذلكَ غضبَ المتهمِ فاشتبكَا محاولًا أخذَ السكينِ مِن يدِها، فحدثَتْ آنَذاكَ إصابتُها.

نداءَ المتهمِ على زوجتِهِ لِتُفيقِ من إغمائِهَا

واستمعتِ النيابةُ العامةُ إلى أحدِ جيرةِ الطرفيْنِ بذاتِ العقارِ فشهِدَ أنه سمِعَ يومَ الواقعةِ نداءَ المتهمِ على زوجتِهِ لِتُفيقِ من إغمائِهَا، وأبصرَهَا ملقاةً على ظهرِهَا تَسيلُ الدماءُ من أنفِهَا وفمِهَا والمتهمُ ووالدُهُ يحاولانِ إفاقَتَها وإسعافَهَا، وأنه لما سألَ المتهمَ آنَذاكَ عما حدثَ أجابَهُ بأنَّها أصابتْ نفسَها واستغاثَ مُطالبًا سرعةَ حضورِ الإسعافِ لنجدتِها، ثم حمَلَها المتهمُ إلى سيارةٍ لنقلِها للمستشفَى، ولا تزالُ التحقيقاتُ جاريةً لكشفِ الحقيقةِ.