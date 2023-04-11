ما هي الأعمال المستحبة في ليلة القدر؟.. تسابيح وصدقة وأدعية

الأعمال المستحبة في ليلة القدر، أمر يرغب المسلمون في معرفته، خاصة مع قرب انتهاء شهر رمضان، وبدء الليالي العشر الأخيرة من شهر الصوم، كونها بها ليلة خير من ألف شهر.

الأعمال المستحبة في ليلة القدر

وعن الأعمال المستحبة في ليلة القدر، ورد في الأثر بنصوص السُنة النبوية المطهرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى كل ما فيه خير لنا، فأوصى بأداء صلاة نافلة من أربع ركعات في العشر الأواخر من رمضان، حيث إن لها فضل عظيم، وبها يُكفر العبد ذنوبه، كما أنها تفتح له أبواب الرزق الوفير، وقد تؤدى مرة واحدة في العمر، وتُسمى صلاة التسابيح.

ونصحت دار الإفتاء المصرية، بأداء هذه الصلاة في العشر الأواخر من رمضان تلك الليالي المباركة ولو مرة واحدة.

ومن الأعمال المستحبة في ليلة القدر، أوصت دار الإفتاء المصرية، في هذه الليالي المباركة بأداء صلاة التسابيح ولو مرة واحدة، فقد ورد أنها مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات، تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات (أي بتسليمة واحدة)، وفي كل ركعة تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة (أي سورة تختارها)، وبعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات (سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر) 15 مرة.

- وعن الأعمال المستحبة في ليلة القدر، قالت: «ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول التسبيحات المذكورة 10 مرات ثم ترفع رأسك من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده.. إلخ ثم تقول التسبيحات المذكورة 10 مرات ثم تهوى ساجدا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول التسبيحات المذكورة 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول التسبيحات المذكورة 10 مرات، ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول التسبيحات المذكورة 10 مرات، وثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء فى الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول التسبيحات المذكورة 10 مرات، وفذلك 75 مرة فى كل ركعة، ووتفعل ذلك 4 مرات أى فى الركعات الأربعة فيكون 300 تسبيحة.