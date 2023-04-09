موعد ليلة القدر 2023 والأدعية المستجابة في هذه الليلة المباركة، أمر يبحث عنه العديد من المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طمعا في نيل ثواب وفضل الليلة المباركة الذي قاله عن الله في كتابه الكريم، «ليلة القدر خير من ألف شهر».

موعد ليلة القدر 2023

وبالحديث موعد ليلة القدر 2023، تجدر الإشارة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، توضح «الوطن» موعد ليلة القدر 2023، وفقا لأحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم التي تناولت الأمر:

- روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى (تخاصم) رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة».

- وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنُسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر».

- وأخيرًا، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان».

وبالبحث عن موعد العشر الأواخر من شهر رمضان فيتضح تاريخهم ميلاديا كالتالي:

- الليلة الوترية الأولى، 21 رمضان 1444 توافق يوم الثلاثاء 11 أبريل.

- ثاني الليالي الوتر، توافق ليلة 23 رمضان، في يوم الخميس 13 من أبريل.

- الليلة الوترية الثالثة، تبدأ ليلة 25 رمضان، الموافق السبت 15 أبريل.

- رابع ليالي الوتر، تبدأ ليلة 27 رمضان، الإثنين الموافق 17 أبريل.

- آخر ليلة وترية في رمضان، ليلة 29 رمضان، الموافق الأربعاء 19 أبريل.

الأدعية المستجابة في ليلة القدر

أما عن الأدعية المستجابة في ليلة القدر، فلم يرد دعاء محدد مستجاب، وإنّما هناك أدعية مستحبة في تلك الليلة، يتقرب بها العيد إلى ربه، علما بأنّ الجميع يمكنه الدعاء بما شاء والله يتسجيب، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

- ربي إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وفي الليالي الوترية من رمضان، اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا.

- اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

- اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، آمين يا رب العالمين.

- ربنا في هذه الليالي المباركة من رمضان أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.