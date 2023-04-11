«الخارجية الصينية»: التعاون العسكري مع روسيا ليس موجها ضد أي دولة

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، إنَّ التعاون العسكري بين بلاده وروسيا ليس موجها ضد أية دولة، مستبعدا أن يشكل خطرا على أحد.

وأضاف «وانغ وين بين» في رده على طلب من وكالة الأنباء الروسية بالتعليق على التقرير السنوي للخارجية اليابانية، قائلاً «كثيرا ما أوضحنا موقفنا والتعاون روسيا ليس موجه ضد أي طرف آخر».

وأضاف في تصريحاته لـ «تاس»: «التعاون العسكري بين روسيا والصين يتماشى ويتوافق مع القانون الدولي والممارسات العملية، كما أنَّه لا يشكل تهديدات لأية دولة»، مشدداً على أنَّه لا يحق لأحد الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة بهذا الشأن.

تصحيح ممارسات اليابان بشأن تصعيد التوترات الإقليمية

وحثَّ اليابان على تصحيح ممارساتها الخاطئة الخاصة بتصعيد التوترات الإقليمية واتباع سياسة بناءه بدلاً من ذلك، قائلاً: «أدعوها للتوقف عن الأعمال الاستفزازية وخلق المواجهات بين التكتلات لبناء علاقة مستقرة مع الصين».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية اليابانية الكتاب الأزرق، وهو عبارة عن بيان سنوي يصدر عنها، وتضمن المنشور نصاً بأنَّ هناك ترتيبات وأعمال مشتركة للقوات المسلحة الروسية والصينية بالقرب من حدود اليابان تشكل مصدر قلق لأمنها.