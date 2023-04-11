روسيا: وحداتنا تتقدم على عدة محاور بجمهورية دونيتسك

أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دنيس بوشيلين تقدم الوحدات الروسية على محور مارينكا وجورلفوكه بالجمهورية.

وأكد بوشيلين وفقا لقناة روسيا اليوم، أن الوحدات الروسية تسيطر على مصنع للإطارات في مارينكا كانت قوات كييف تستخدم كموقع مهمة تمركزها في المنطقة، وأن القوات الروسية تتقدم بثقة لتحرير مدينة أرتيموفسك (باخموت) عقب سيطرتها على 75% من المدينة.

وكان بوشيلين أعلن أمس أن القوات الأوكرانية فجرت المبنى الإداري في مدينة أرتيموفسك قبل انسحابها، مشيراً إلى أن دونيتسك ستتمكن من إعادة إعمار أرتيموفسك بعد انتهاء الأعمال القتالية، مشددا في الوقت نفسه على أن القوات الروسية تواصل تحرير الأراضي الروسية.