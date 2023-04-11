ما هو فضل صلاة التهجد؟.. 10 فضائل لا تفوتها في شهر رمضان

ما هو فضل صلاة التهجد؟ سؤال يطرحه العديد من المسلمين الذين يرغبون في الحصول عن ثواب أكبر في العشر الأواخر من شهر رمضان، والذي تشحذ فيه الهمم من أجل نيل أكبر قدر من الحسنات والفضل في هذه الأيام المباركة.

ما هو فضل صلاة التهجد؟

وبحسب دار الإفتاء فإن فضل صلاة التهجد على المصلين كبير، ومنه:

- أهل قيام الليل هم أهْلُ ذكر، وليسوا أهل غفلة؛ وقد قال الله تعالى: «وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا» الآية 35 من سورة الأحزاب.

- صلاة قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة، وهي أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

- القائمون الليل على مأمن من أهوال يوم القيامة.

- صلاة التهجد هي سبب للقرب من الله تعالى، ويباهي الله بعباده ملائكته، وتجعل الله يضحك إليهم ويستبشر بهم.

- المحافظونَ على صلاة التهجد وقيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته.

- ومن فضل صلاة التهجد في ليلة القدر أن صلاة قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.

- لهم شرف عظيم في الآخرة.

- سبب لترك الذنوب والمعاصي، والإقبال على الله تعالى.

- يغفر الله لمُصليها ما تقدم من ذنبه.

- من فضل صلاة التهجد في ليلة القدر أنها سبب لمحبة الله عز وجل لعبده القائم القانت.

عدد ركعات صلاة التهجد

وحددت دار الإفتاء المصرية في بيان عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان، مؤكدةً أن صلاة التهجد مثل قيام الليل تصلى ركعتين ركعتين.

وأضافت الإفتاء بخصوص كيف تصلي صلاة التهجد أنه روي عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرِف فاركع ركْعة توتر لك ما صليت».

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في الإجابة على كيف تصلي صلاة التهجد، عبر مقطع فيديو على موقع دار الإفتاء، إن الزيادة في الخير والنوافل وإكثار التعبد من سنة رسول الله وخلفائه الراشدين والسلف الصالحين.

وأضاف أنه عندما أصبح جمهور المسلمين يصلون 20 ركعة التي تسمى صلاة التراويح، ويجب فيها أن يصلي ركعتين ركعتين، فإن أقوام أطلقوا على ما يصلى بعد ذلك من خير وزيادة «صلاة التجهد»، فأصبح هناك مصطلح شائع بين المسلمين أن التراويح تطلق على العشرين ركعة، ثم ما يصلى بعد ذلك في جوف الليل إلى الفجر يسمى بالتهجد، وكلاهما هو مكمل لقيام الليل.

كيف تصلي صلاة التهجد في رمضان

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّه من فضل صلاة التهجد، أنها صلاة تكون بعد النوم وأفضل وقت لأدائها هو الثلث الأخير من الليل، مؤكدًا أنّ صلاة التهجد جزء من قيام الليل لكنها أخص منه.

وعن تعريف كيف تصلي صلاة التهجد؟ أوضح أمين الفتوى، خلال حديثه عبر قناة الإفتاء الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الثلث الأخير من الليل يكون بانقسام الوقت من المغرب إلى الفجر على ثلاثة أوقات حتى يتبين الثلث الأول من الثاني من الثالث، قائلا: «صلاة التهجد ما يميزها عن قيام الليل أنها تكون بعد نوم المسلم نومةً قليلة، ثم يقوم بعدها لصلاة التهجد في منتصف الليل، ويصلي المسلم ركعتين خفيفتين، ثم يصلي ما شاء من الركعات قدر استطاعته؛ لأنّ صلاة التهجد مثل قيام الليل تُصلى ركعتين ركعتين، وبعد الانتهاء من صلاة التهجد يوتر بصلاة ركعة واحدة».

وردا على سؤال كيف تصلي صلاة التهجد، شرح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد، لاسيما وأن أول ليلة في العشر الأواخر من رمضان ستكون غدا، موضحا أن صلاة التهجد سُنّة عن سيدنا رسول الله ﷺ؛ حيث ورد عنه ﷺ أنه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».

وبشأن كيف تصلي صلاة التهجد، أوضح مركز الأزهر أن صلاة التهجد صلاة تطوعية يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح ويستمر إلى آخر الليل، مضيفًا أن أفضل وقت لصلاة التهجد هو ثلث الليل الآخِر، أو ما قارب الفجر، فهو وقت السحر والخشوع وتجلِّي الفيوضات الربانية على القائمين والمستغفرين والذاكرين.

وذكر أن صلاة التهجد تتميز عن غيرها من صلاة قيام الليل أنها تكون بعد نوم المسلم نومةً يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، مستشهدًا بما جاء عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ»، وذلك في الأجابة على كيف تصلي صلاة التهجد.