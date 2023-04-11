تفتح المساجد أبوابها أمام المواطنين لأداء صلاة التهجد في محافظة الدقهلية، وحددت مديرية الأوقاف الموعد وأماكن المساجد المتاحة في كل إدارة من الإدارات التابعة لها، لإقامة سنة حرص عليها الرسول صلي الله عليه وسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان، وبلغ عدد المساجد التي يقام فيها صلاة التهجد 449 مسجدا، موزعة على مراكز ومدن وقري المحافظة.

صلاة التهجد في محافظة الدقهلية.. الموعد وأماكن المساجد المتاحة

وحددت وزارة الأوقاف صلاة التهجد في محافظة الدقهلية والموعد واماكن المساجد المتاحة، وكذلك اسم الإمام المشرف، سواء على الاعتكاف أو صلاة التهجد في كل مسجد، وذلك تأكيدًا على أن التهجد سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف في هذا الشأن، حيث تبدأ من بعد منتصف الليل ووفق لمدة صلاة التراويح في كل مسجد

المساجد المخصصة لأداء صلاة التهجد في محافظة الدقهلية

واختارت وزارة الأوقاف عدد من أسماء المساجد المخصصة لأداء صلاة التهجد فى الدقهلية 2023 بكل إدارة من إدارات الأوقاف، والتي تصلح لصلاة التهجد ومهيئة لاستقبال المواطنين مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان حتى حلول عيد الفطر المبارك.

أسماء المساجد المسموح بها صلاة التهجد في الدقهلية 2023

وقال الشيخ صفوت عبد النظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن وزارة الأوقاف حدد المساجد التي تقام فيها صلاة التهجد، وهي نفس المساجد التي بها الاعتكاف في كل إدارة من إدارات الأوقاف التابعة للمديرية.

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف شرق المنصورة

1. النصر الكبير شارع الجيش ـ المنصورة

2. الكبير الشال ـ المنصورة

3. ابن سلام برق العز

4. الرحمة ميت عزون

5. الشهداء ميت على صالح

6. السلام ميت خيرون

7. الزراعيين أمام استاد المنصورة

8. الفاروق خلف استاد المنصورة

9. الإيمان شارع قناة السويس

10. السلام مدينة السلام شرق المنصورة

11. محمد الشناوي مسجد الإدارة

12. الملك الكامل توريل

13. العدل طناح

14. دار الفرقان طناح

15. عبده أبو علي كفر طناح

16. الشرقي كوم بني مراس

17. العمدة الخليج

18. الرحمة ميت عزون

19. النور النسيمية العدل

20. الدكتور ميت محمود

21. السلام ميت جراح

22. الرحمة ميت لوزة

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف غرب المنصورة

23. الصالح الصغير شارع بورسعيد

24. السلاب المشاية غرب

25. الصديق المشاية

26. الزهراء حي الجامعة

27 .الصفطاوي عبد السالم

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف طلخا

28 .البازات طلخا

29. الغنام طلخا

30. الكفان طلخا

31. مسعود طلخا

32. بهاء طلخا

33. الهدى طلخا

34. السلام طلخا

35. عمرو بن العاص طلخا

36. الكبير الأورمان

37. الكبير المنيل

38. القبلي كفر دميرة القديم

39. أولاد صقر كفور العرب

40 .المسيد دميرة

41. الكبير منشاة ناصر

42. الكبير ميت زنقر

43. العمري كفر دميرة الجديد

44. الكبير ميت نابت

45. الغربي جوجر

46. المدينة المنورة ميت الكرماء

47. الكبير منشاة البدوي

48. المجمع كفر الخوازم

49. الجمعية كفر العرب

50. الكبير ميت عنتر

51. الكبير الروضة

52. الكبير شرنقاش

53. الكبير كفر الطويلة

54. نور الطويلة طلخا

55. زين الدين الكبير كتامة

56. أبو رسلان ديسط

57. الغربي بطرة

58. العمري بساط

59. الجديد كفر بساط

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف نبروه

60. عبيد نبروه

61. مجاهد نبروه

62. أولاد شادي بهوت

63. حمزة بن عبد المطلب بهوت نبروه

64. أولاد كنانة كفر بهوت

65. الأوقاف طبنوها

66. العمري الطيبه

67. النور الدروتين

68. القصبي نشا

69. السلام تيره

70. حجاج تيره

71. الإسكندراني طنيخ

72. توكل كفر الحصه

73. المرسى كفر الجنينة نبروه

74. المجمع كفر الجنينة نبروه

75. القديم أبستو

76. الجديد أبستو

77. الإخلاص درين نبروه

78 .الدريني درين نبروه

79. الرملة درين نبروه

80. الكبير بانوب نبروه

81. الرحمة بانوب نبروه

82. الأوقاف ميت عباد

83. آل منصور ميت عباد

84 .الدكروري كفر الدكروري

85. الإيمان كفر الدكروري

86. الرحمن أفنيش

87. الرحمة الشيخ سليم نبروه

88. المجمع كفر البحر نبروه

89. الدمياطي نبروه

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف بلقاس

90. الإدارة الزراعية أبو رجيله

91. أبو هلالي أبو رجيله بلقاس

92. المنعم هجرس

93. عمر بن الخطاب شارع فلسطين

94. عمر بن عبد العزيز الحمراء

95. التوحيد مقبل

96. النصر وابور النور

97. الزهراء خلف المستشفى

98. رياض الصالحين الستاموني

99. نداء الإسلام 38 الدرافيل

100. الكبير 49 الدرافيل

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف شربين 2023

101. الخطيب شربين

102. السلاب شربين

103. الحاجة عزيزة شربين

104. الملك الحق شربين

105. الأنصار شربين

106. أبو الحسن الشاذلي شربين

107. الهادي شربين

108. المجمع الإسلامي شربين

109. الرحمة شربين

110. المنعم شربين

111. قباء شربين

112. نور الإسلام شربين

113. قطر دنجواى

114. نور الإسلام محلة إنجاق

115. فجر الإسلام شربين

116. الهادي شربين

117. الكبير اللوزي شربين

118. الكبير سواقي العرب

119. الشهداء كفر الدبوسي

120. العمدة كفر الحطبة

121. كسيبة دنجواي

122. الكبير محله إنجاق

123. الطلبة محله إنجاق

124. علي عودة الحاج شربيني

125. المنشية شربين

126. الكبير/ مقري الحصص

127. المعهد الديني بساط شربين

128. المنشية بساط شربين

129. البلتاجي أم الرزق شربين

130. أبو الفتوح الضهرية شربين

131. الكبير كفر الأطرش شربين

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف المطرية 2023

132. العقبيين المطرية

133. القماش المطرية

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف أوقاف المنزلة 2023

134. الكبير المنزلة

135 .شلباية المنزلة

136. الإعجام

137. الكبير النسايمة

138. الكبير البصراط

139. الكبير الفروسات

140. الكبير الأحمدية

141 . الكبير العزيزة

142. الكبير العامرة

143. المتقين أبو الأخضر

144. الكبير الستايتة

145. الكبير أوالد نور المنزلة

146. الكبير أوالد حانا المنزلة

147. الكبير الرودة المنزلة

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف الجمالية 2023

148. الكبير الجمالية

149. الإيمان الجمالية

150. قشطة الجمالية

151. فودة القديم عزبة

152. مصطفى الوصيف ميت مرجا سلسيل

153. الرفاعي الرفاعية

154. الحسيني نور الدين الجمالية

155. الكبير عزبة عبده الجمالية

156. خاطر عزب الجمالية

157. بركات الجمالية

158. الخلفاء الراشدين الجمالية

159 .العطيوي الجمالية

160. عبد اللطيف الجمالية

161. الكبير المأمورية الجمالية

162. الكبير ميت مرجا سلسيل

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف محلة دمنة 2023

163. السلام سرسو الدنابيق محلة دمنة

164. المساكن بدواي محلة دمنة

165. آل درويش البرامون محلة دمنة

166. الكبير منشأة السلام

167. الرحمة سرسو الغربية

168. الكبير بدواي الجديد

169. النصر منشأة السلام

170. الرحمة ميت مزاح

171. العمري محلة دمنة

172. الكبير ميت مزاح

173. الكبير منية بدواي

174. النور الريدانية

175. التقوى البرامون

176. رياض الصالحين

177 .بامبة الألفي

178. عبد المجيد الشهاوى شها محلة دمنة

179. نور الإسلام النزهة محلة

180. الحصين الخيارية محلة دمنة

181. النور شها محلة دمنة

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف أجا 2023

182. مرجان البهو فريك

183. عباد الرحمن السبخا

184. البحري شبرا البهو

185. الكبير قرموط البهو أجا

186. المؤسسة الغراقة

187. التوحيد شنشا

188. أبو بكر الصديق ميت فضالة

189. العوضي الإنشاصية

190. فاطمة البسيوني اخطاب

191. الكبير جلموه

192. الصفا والمروة ميت أبو الحسين

193. أبو بكر الصديق ميت أبو الحسين

194. المتولي ميت مسعود

195. عبد الرحيم البحراوي ميت مسعود

196. آل سليمان ميت معاند

197. أولاد طه برج نور الحمص

198. الرحمة برج نور الحمص

199. الكبير بقطارس

200. البحري الكبير ديرب بقطارس

201. الكبير سنجيد

202. الكبير شنفاس

203. الكبير كفر ديرب بقطارس

204. الكبير منشاة الإخوة

205. الكبير البساتين

206. التقوى السلامية

207. الرحمة المندرة

208. الرفاعي شبراويش أوقاف أجا

209. الكبير شيوه الشرقية

210. الهدى النبوي كفر المندرة

211. النور ميت أبو الحارث

212 .الجنادوة صهرجت الصغرى

213. سالم البيه صهرجت الصغرى

214. الكبير فيشا بنا

215. الخطيب طنامل الشرقي

216. الرحمة الإنارية طنامل الشرقي

217. الغربي الدير ناصر

218 .العوايضة الشرقي سماحة

219. النصر الشرقي شنيسة

220. طلحة بن عبيد هلال عزبة الشبراوى

221. الكبير كفر الشراقوة

222. الكبير كفر النجباء

223. النصر الغربي كفر عوض أوقاف أجا

224. الكبير منشاة عبد النبي أوقاف أجا

225 .البيلوق الكبير البيلوق

226. السلام اللاوندي

227 .النوايرة أجا عبد الرحمن

228. عمر عدلي أجا

229. الجديد أبو عمر الديرس

230. المتولي جراح ا

231 .النجيلة منية سمنود

232. المتولي منية سمنود

233. الكبير أبو داود العنب

234. الكبير دروة

235. عباد الرحمن دروه

236. الكبير عزبة أبو داود

237. الكبير عزبة أبو عجيزة

238. الإيمان عزبة مشرفي

239. عبد الحميد قزامل ميت العامل

240. حارة سالمة معاني ميت العامل

241. عبد العال الأشقر ميت العامل

242. السلام الكرامة

243. الراعي الكبير ميت إشنا

244. أبو بكر الصديق ميت دمسيس أوقاف أجا

245. الكبير سنبخت أوقاف أجا

246. محمد السعيد سراج نوسا البحر أوقاف أجا

247. الكبير عزب العرب أوقاف أجا

248. أبو الليف نوسا الغيط أوقاف أجا

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف السنبلاوين 2023

249. العمري

250 .البكايره

251. المدينة المنورة

252. قباء

253. الحفناوي فوده كفر طنبول القديم

254. ابن عنان برهمتوش

255. الأمير علي البلامون

256. الفرقان

257. عبد المنعم رياض ميت غريطه

258. النور

259. البحري ميت غراب

260. الكبير طوخ

261. النور شبرا هور

262. الكبير برج النور

263. الأميرة نوب طريف

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف ميت غمر 2023

264. الشعراوي ميت غمر

265. التقوى ميت غمر

266. فاطمة الزهراء ميت غمر

267. السلام المرور

268. الكبير كفر الوزير

269. الرحمة تفهنا الأشراف

270. الرحمة ميت القرشي

271. فاطمة الزهراء ميت الفرماوي

272. أبو وردة كفر المقدام

273. بدر دقادوس

274. الوكيل سنتماي

275 .العوايضة سنتماي

276. الفتح الإسلامي دنديط

277. الزهراء دنديط

278. الكبير البوها

279. الأربعين سمبو مقام

280. المغربي أتميدة

281. الحديدي الحاكمية

282. الكبير المحمد يه

283 .السوابعة ميت يعيش

284. أبو نعامه كفر الشيخ هلال

285. القبلي هال ميت غمر

286. العمري القيطون

287. ابن عنان ميت أبو خالد

288. حسب النبي المعصرة

289. الوسطاني ميت ناجي

290. نصر الدين صهرجت

291. ابن عنان جصفا

292. الكبير الدبونية

293. السلام الرحمانية

294. الكبير كفر حجازي

295. الكبير عزبة عفيفي

296. التوحيد كفر بدرة

297 .التيجانية كفر نعمان

298. آل شعبان سنفا

299. الرحمة دماص

300. القدس بهيدة

301. السلام كفر بهيدة

302. الفوزان ميت محسن

303. الكبير بشال

304. الشيخ عبد الحميد أبو نبهان

305. الرحمة كفر سرنجا

306. الكبير ميت العز

307. الخلفاء الراشدين كفر ميت العز

308. الفقي سرنجا

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف دكرنس 2023

309 .الجبارنة دكرنس

310. الرحمة دكرنس

311. الكبير ميت مجاهد

312. الكبير ميت شرف

313. الكبير ميت رومي

314. الشرقي اشمون

315. السلام ميت طريف

316. مجد الإسلام القباب الصغرى

317 .العدالنة ميت النحال

318. عبده البشير كفر أبو ناصر

319. الكبير القليوبية

320. الرحمن الصايغ

321. الغربي كفر عبد المؤمن

322. الكبير حمادة دكرنس

323. رضوان العدل الجزيرة

324. فاطمة الزهراء ديمشلت

325. الأزهر نجير دكرنس

326. النور العزازنة

327. الكبير كفر الزهايرة

328. الكبير دموه

329. الكبير منشأة عبد الرحمن

330. الكبير ميت النحال

331. الرحمة المحمودية

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف منية النصر 2023 هي:

332. الرحمة البجلات

333. الوصيف كفر الكردي

334 .السخالتي البجلات

335. المصطفي

336. الكبير الحميدية

337. عبد الرحمن بن عوف الرياض منية النصر

338. مشيل الكردي

339. الزهراء برمبال القديمة

340. التقوى الكردي

341. الكبير الخضيري/برمبال القديمة

342 .الشماشرجي ميت تمامة

343. عثمان بن عفان الدراكسة

344 .الهرمودي غنيم شطا /كفر الكردي

345. أبيده ميت الخولي

346. محمد سعيد العضيلي كفر الكردي

347. سرور كفر الكردي

348. جعفر برمبال الجديدة

349. سماحه كفر الكردي

350. الأشراف الدراكسة

351. نصر الدين كفر الكردي

352. الكبير منية النصر

353. الفتح الكبير النزل

354. الشيخ حسن سلامة كفر الكردي

355 .الجبايهة كفر الكردي

356. الشيخة عائشة الكردي

357. أبو مقبل النزل

358. السيدة زينب الكردي

359. التقوى كفر الكردي

360. مبيض الجنينة

361. العدل البجلات

362. الفتح الجنينة

363. درويش منشأة عاصم

364. الكبير كفر قنيش

365. الوصيف ميت حديد

366. الرحمة منشأة الجمال

367. أبو بكر الصديق الدراكسة

368. أبو عيسى منية النصر

369. الحوالي منية النصر

370. الكبير ميت تمامة

371. النصر النزل

372. العاشر من رمضان الجنينة

373 .الترانسة كفر الكردي

374. الرحمة كفر قنيش

375. مبارك الدراكسة

376. تنمية المجتمع البجلات

377. الإيمان النزل

378. التوبة الكردي

379. عمر بن الخطاب ميت طاهر

380. الكبير كفر علام

381. الرحمن النزل

382. الكبير الدراكسة

383. السعيد عبد الباري ميت طاهر

384. الكبير الجمال

385. فاضل منشأة عاصم

386. الأشراف ميت الخولى

387. الأربعين منية النصر

388. الكبير منشأة عاصم

389. الهجرة الدراكسة

390. العجمي منية النصر

391. سيدي غازي كفر الكردي

392. الحاج حاتم موسى البجلات

393. الرحمة الحميدية

394. عماد منشأة الجمال

395. يوسف عنتر ميت تمامة

396. عثمان بن عفان برمبال الجديدة

397. الإخلاص كفر الكردي

398 .السطوحي برمبال القديمة

399. الكبير الرافعي - كفر الكردي

400. الكبير الميزانية

401. أبو علوان ميت طاهر

402. الفتح الكردي

403. أبى جبهة الكردي

404. عمر بن الخطاب الدراكسة

405 .الصوابر برمبال القديمة

406. الكبير كفر الكردي

407. التوايمه كفر الكردي

408. شاكر الكبير منشأة الجمال

409. البحر ميت الخولى مؤمن

410. الأربعين ميت طاهر

411. أبو الحرير منية النصر

412. أبو السيد ميت تمامه

413. الرحمة الرياض

414. مسجد الحمد منشأة الجمال

415. الكبير غنيم شطا

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف تمي الأمديد 2023 هي:

416. المجمع الإسلامي تمي الأمديد

417. الفقهاء تمي الأمديد

418. عبد هلال بن سالم كفر الأمير

419. حسين منصور البيضاء

420. الرحمة بطاش

421. الكبير أبو داوود

422. الكبير الخمسة

423. السلام صدقا

424. الكبير الصفا

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف ميت سلسيل 2023

425. الكبير ميت سلسيل

426. المحطة ميت سلسيل

427 .المسيد ميت سلسيل

428. سيدي مجاهد

429. الكبير الكفر الجديد

430. الكبير الاتحاد

431. الكبير الجوابر

432. الكبير القرمة

433. الكبير الجعافرة

434. الكبير الربعمائة

435. الرحمة الشعيرة

436. الزراعية المقاطعة

437. الكبير الحجايزة

438. الكبير الرمزية المقاطعة

439. الرحمة غزالة المقاطعة

440. الكبير كفر سعد المقاطعة

أسماء مساجد صلاة التهجد في إدارة أوقاف بني عبيد 2023

441 .الشوادي بنى عبيد

442. عباد الرحمن بنى عبيد

443. الكبير ميت عدلان

444. الكبير ميت سويد

445. الخضر ديرب

446. الكبير أبو المعاطي

447. الكبير الصالحات

448. الكبير كفر الصالحات

449. الكبير ميت فارس.