غلق وتشميع مستشفى خاص بالحسينية في الشرقية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، باستكمال حملاته على المستشفيات العلاجية غير الحكومية بمراكز ومدن الحسينية وفاقوس، يرافقه نائب مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية بفاقوس والحسينية، بهدف الوقوف على استيفاء هذه المنافذ للاشتراطات الصحية، ومطابقة شروط الترخيص وتطبيق معايير وسياسات الجودة ومكافحة العدوى، ومن تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة.

غلق وتشميع مستشفى خاص بالحسينية

وأسفرت جهود هذه الحملة عن غلق وتشميع مستشفى خاص في مركز الحسينية، تعمل بكامل طاقتها بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وبها العديد من المخالفات، والتي تخص معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومخالفات بيئية منها عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى وجود كيتسات بمعمل تحاليل الدم منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة مركز الحسينية، وتشميع المستشفى والأقسام الطبية بها.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى خاص في فاقوس

كما قام وكيل وزارة الصحة بتفقد إحدى المستشفيات الخاصة الأخرى في مركز فاقوس والأقسام الطبية المختلفة بها، وتلاحظ وجود بعض السلبيات والمخالفات، منها وجود أكياس بلازما الدم منتهية الصلاحية، ومستلزمات طبية منتهية، وكذلك وجود أكياس دم مجهولة المصدر، مع عدم استكمال إجراءات تجديد ترخيص قسم الأشعة بالمستشفى.

وأوصى «مسعود» إدارة المستشفى بنقل قسم المناظير لمكان آخر لعدم مطابقته للاشتراطات، مع تغيير الدواليب والمقاعد الخشبية بأخرى معدنية يسهل جردها، كما تفقد محرقة المستشفى، موجهاً اللجنة المرافقة بمتابعة المتولد اليومي من النفايات الطبية الخطرة، وأحكام الرقابة على إجراءات حرق النفايات، والتأكد من التخلص الآمن منها.

كما أكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.