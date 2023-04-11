أستاذ اقتصاديات الصحة: وفاة 1.2 مليون شخص سنويا بسبب مقاومة المضادات الحيوية

علّق الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات لتنفيذ عمليات الرقمنة والاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، مؤكدًا أن ترشيد استخدام المضادات الحيوية أمر مهم للغاية، في ظل سوء استخدام المضاد الحيوي على مستوى العالم كله.

خطورة مقاومة الجسم للمضاد الحيوي

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «هناك 1.2 مليون شخص حول العالم يموتون سنويا لأن جسمهم أصبح لديه مقاومة للمضادات الحيوية، وهذا الأمر يحدث لأكثر من سبب، والاستخدام غير المرشد للمضادات الحيوية وسوء استخدام المضادات الحيوية في الزراعة ومزارع السمك والثروة الحيوانية في الأكل، وهذا ما يجعل أكلنا نفسه به مضادات حيوية زائدة عن الحد».

أضرار المضادات الحيوية

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن كل شخص يستخدم المضاد الحيوي يقلل فرصة شفائه المرة المقبلة عند استخدام المضاد الحيوي، موضحًا: «إذا لم أكن أستخدم المضادات الحيوية والمجتمع الذي أعيش فيه يسيء استخدام المضادات الحيوية، فإن الذي يحدث أنني أكون ومن يفعل ذلك معرضان للإصابة ببكتيريا المضادات الحيوية، وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف».