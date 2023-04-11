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اليمن وفرنسا تبحثان سبل وآليات تعزيز أوجه التعاون المشترك

كتب:

أ ش أ
11:01 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
الوضع في اليمن

الوضع في اليمن

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء عيدروس الزبيدي، مساء اليوم، مع سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا، العلاقات الثنائية وسُبل وآليات تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن في ظل الحراك السياسي الإقليمي والدولي لتمديد الهدنة وإحلال السلام في المنطقة.

جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب 

وتطرق اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية إلى جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها القوات المسلحة في محافظتي أبين وشبوة والنتائج التي حققتها في محاربة عناصر الإرهاب وتضييق الخناق عليها.

من جانبه، جدد السفير الفرنسي موقف حكومة بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي وجهود الحكومة اليمنية في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الحد الأدنى من سُبل العيش للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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بقلم أ ش أ