إجلاء 179 شخصا من منازلهم في فرنسا بسبب انهيار أحد المباني بمارسيليا

أعلنت وزارة الإسكان الفرنسية إجلاء 179 شخصا من منازلهم في محيط المبنى السكني الذي انهار في منطقة «لا بلين» وسط مارسيليا (جنوب فرنسا).

وأكدت الوزارة أن هذا العدد قابل للزيادة.

إخلاء مبنى في فرنسا

وكان رئيس بلدية مارسيليا «بينوا بايان» أكد إخلاء 32 مبنى في محيط المبنى المنهار في شارع تيفولي ونقل 163 شخصا في أماكن رعاية.

وشدد بايان على ضرورة توخي الحذر من اسباب انهيار المبنى و"انتظار نتائج الشرطة القضائية حول الحادث".

وأوضح أن الحريق الذي اندلع منع كلاب البحث من الوصول إلى الأنقاض مما دفع رجال الإطفاء لحمل الانقاض حجرا تلو الآخر يدويا في محاولة لإنقاذ الأرواح.

إصابة 5 أشخاص على الأقل جراء الانهيار

وأصيب 5 أشخاص على الأقل جراء انهيار مبنى مكون من أربعة طوابق في مدينة مارسيليا الساحلية بجنوب فرنسا ولكن حريقا اندلع وعرقل جهود رجال الإنقاذ في بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين.

يذكر أن رئيس بلدية المدينة قال في وقت سابق إن انهيار المبنى وقع في منطقة «لا بلين» بوسط مارسيليا، ما ألحق أضرارا بأجزاء من المبنيين المحيطين، مضيفا أنه تم إجلاء خمسة جرحى من المبنيين المجاورين تضرروا من الحادث.