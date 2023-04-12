كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط تنظم سحورا للمجتمع المدني (صور)

نظمت كنيسة الروم الأرثوذكس في محافظة دمياط، سحورا جماعيا في حديقة الكنيسة، ضم لفيف من قادة المجتمع المدني والتنفيذيين من مختلف أطياف وقرى ومدن محافظة دمياط.

الأرثوذكس ينظمون سحورا للمسلمين

وقال الأنبا هشام بانداليمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط لـ«الوطن»، إنه اعتاد على مشاركة الإخوة المسلمين في كل الأعياد والمناسبات الرسمية والشعبية والدينية، وأنه يشعر بالفخر والاعتزاز عندما يستجيب لدعوته الكثير من أبناء محافظة دمياط إلى الكنيسة للسحور أو الإفطار في الكنيسة، التي أصبحت عادة سنوية.

نسيج وطني واحد

واضاف أن أزمة كورونا منعت هذا الجمع ثلاث سنوات، وكان الجميع متعطش لهذا الجمع من قادة المجتمع المدني ونواب مجلسي الشيوخ والنواب ورجال الأعمال والصحفيين، حيث يشعر الجميع بالنسيج الوطني والوحدة الوطنية.

توزيع حلوى المولد النبوي

وصرح محمد أبو حشيش رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الطعام الدمياطي لـ«الوطن»، أن الأنبا هشام بانداليمون اعتاد مشاركتنا في كل الأعياد، وكان آخرها توزيع حلوى المولد النبوي الشريف، كما يتبادل المجتمع المدني بدمياط التهنئة والتبريكات للإخوة الأقباط في أعيادهم والذهاب إلى الكنيسة، وحينها يشعر الجميع بالإخوة والمحبة والتعاون والسلام.

تلاحم الدمايطة

كما أضاف أن ما يحدث في دمياط من تلاحم، لا يراه في أماكن كثيرة، وهذا يدل على طيبة وسماحة الدمايطة.