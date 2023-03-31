«الشعرية البلدي» وجبة الأقصريين في سحور رمضان.. اقتصادية وسريعة التحضير

الشعرية البلدي تعتبر من أشهر الوجبات التي تقدم في سحور رمضان في الأقصر، كونها سريعة التحضير واقتصادية ولذيذة، حيث تبدأ الأسر في إعدادها مطلع شهر رمضان في جو من الفرحة ابتهاجا بقدوم الشهر الكريم.

مكونات الشعرية البلدي

وتوضح «أم مروان»، سيدة أقصرية، أن الشعرية البلدي تتكون من مكونات بسيطة مثل الدقيق والملح والمياه، ويتم خلط الدقيق بالمياه والملح وعجنهم جيدا، ولا بد أن تكون العجينة سميكة جدا، لكي تخرج متماسكة من ماكينة التقطيع، ثم تبدأ عملية وضع العجين في ماكينة التقطيع المخصصة على شكل الشعرية وبعدها يتم فرشها للتجفيف، ويتم وضع دقيق أسفلها حتى لا تلتصق مع بعضها، وتترك ليوم حتى تجف تماما، ثم يتم جمعها وتخليصها من الدقيق، ثم تحمص في فرن ساخنة.

طريقة التحضير

وتتابع، أن عملية التحضير سهلة جدا وتكون مثل الشعرية الجاهزة تماما، حيث تسلق في المياه لمدة ربع الساعة، ثم تصفى من المياه وتقدم ساخنة بالسكر والسمنة أو باللبن.

الفرق بينها وبين الجاهزة

وتشير «أم مروان»، ابنة محافظة الأقصر أن الشعرية البلدي متعبة في عملية صنعها، لكن مميزاتها لا تقارن بالجاهزة، فهي بيتي ونظيفة ولذيذة، ويتم تناولها في السحور كونها خفيفة على المعدة ولا تهضم بسرعة، واعتاد «الصعايدة» في القرى والنجوع تناولها في رمضان، كما أنها متوارثة وأصبحت مرتبطة بالشهر الكريم، كونها مثلها مثل الفانوس.