«جلوبال تايمز»: الصين أكبر شريك تجاري للبرازيل على مدار 14 عامًا متتالية

قالت صحيفة «جلوبال تايمز»، إن التعاون الوثيق بين الصين والبرازيل هو موقف ثابت لكلا البلدين، وأشارت الصحيفة الصينية، خلال احتفائها بزيارة الرئيس البرازيلي «لولا دا سيلفا»، إلى الصين أن كلا البلدين دولتان ناميتان تتمتعان باقتصاد كبير وأسواق واعدة، وقد طورتا تعاونًا اقتصاديًا وتجاريًا ثابتًا على مدار العقود الماضية، ففي العام الماضي، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين والبرازيل 171.49 مليار دولار ، بزيادة 4.9 في المائة على أساس سنوي، وفقًا لإحصاءات الجمارك الصينية، كما تعد البرازيل تاسع أكبر شريك تجاري للصين، بينما ظلت الصين أكبر شريك تجاري للبرازيل لمدة 14 عامًا متتالية.

تزايد التعاون العلمي بين البلدين

وتابعت الصحيفة أنه منذ عام 1982، عندما وقعت البرازيل والصين اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي، وقع البلدان عشرات الاتفاقات الثنائية، لا سيما في مجالات الفضاء والرياضيات وتغير المناخ والغابات والطاقة، ومن بين أمور أخرى، بالإضافة إلى التجارة في المنتجات التقليدية مثل السلع الزراعية والمعدنية، كان هناك زخم متزايد للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين.

استراتيجية لتطوير الاقتصاد الرقمي

وأضافت الصحيفة أن الحكومة البرازيلية قد صاغت بالفعل إستراتيجيتها وخطتها لتطوير الاقتصاد الرقمي، بهدف أن يكون محركًا جديدًا للنمو، حيث تمتلك الصين ثاني أكبر اقتصاد رقمي في العالم منذ سنوات، لذلك، يعتقد الكثيرون من الناس أن المجال الرقمي سيكون محور التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وأوضحت الصحيفة أن مصدر آخر محتمل للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين، وهو حاجة البرازيل لتطوير قطاع التصنيع، فالصين هي المصدر الرئيسي لواردات البرازيل من المعدات الميكانيكية والكهربائية، حيث تمثل 53 في المائة من واردات البلاد من الأجزاء الكهربائية والميكانيكية، مما يضع الأساس لتعاونهم التكنولوجي لتعزيز تطوير قطاعات التصنيع البرازيلية، مثل قطاع السيارات الكهربائية، أما بالنسبة للصين، فإن التعاون التكنولوجي الأوثق مع البرازيل والدول النامية الأخرى سيثبت أن محاولات واشنطن عزل بكين لا يمكنها أن تمنع قطاع التكنولوجيا الفائقة في الصين من الوصول إلى العالم.