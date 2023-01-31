واشنطن توقف إصدار تراخيص تصدير التكنولوجيا الأمريكية لـ«هواوي» الصينية

أوقفت الإدارة الأمريكية، إصدار تراخيص تصدير التكنولوجيا الأمريكية لـ«هواوي» الصينية، وتدرس إضفاء الطابع الرسمي على الحظر، وفقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

ونقلت الصحية البريطانية عن عدد من الأشخاص المطلعين على المناقشات داخل الإدارة الامريكية، أن وزارة التجارة أخطرت عددًا من الشركات بأنها لم تعد تصدر تراخيص لتصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى «هواوي».

بدء القيود على شركة «هواوي» الصينية خلال فترة ترامب

وبدأت القيود على شركة «هواوي»، خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عندما كانت الشحنات ممكنة فقط بإذن من الحكومة، فيما قالت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، أن عددا من المسؤولين في إدارة جو بايدن، دعوا إلى فرض حظر على جميع المبيعات لشركة صينية يشتبه في أن لها صلات بالحكومة والجيش الصينيين.