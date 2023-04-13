تنفيذ 88% من أعمال التكريك بمشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تنفيذ 88% من إجمالي أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق الجاري تنفيذه في القطاع الجنوبي لقناة السويس من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 ترقيم قناة ضمن مشروعات تطوير المجري الملاحي وزيادة الامان به.

وأضاف الفريق أسامة ربيع خلال تفقده سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ بمشروع تعميق قناة السويس أنه تم إزالة 16 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بمشروع التوسعة والتعميق، مشيرا إلى أن إجمالي كميات التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بلغت حوالي 27 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، بنسبة إنجاز قدرها 43.4% من حجم الأعمال بالمشروع.

ربيع يناقش مستجدات الأعمال الهندسية

وحرص الفريق أسامة ربيع على تحية الأطقم العاملة على الكراكات المشاركة في المشروع بشقيه، كما تعرف على مستجدات الأعمال الهندسية والمدنية المنفذة في محيط المشروع حيث تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الهندسية والمدنية المرتبطة بمشروع ازدواج البحيرات المرة الصغرى.

وقال الفريق ربيع إنه يجري العمل على الانتهاء من تنفيذ الأعمال الهندسية المرتبطة بمشروع التوسعة والتعميق حيث انتهت أعمال تجهيز ورفع كفاءة أحواض الترسيب، كما بلغت نسبة إنجاز التكسيات الجديدة 97.8%، فيما تخطت نسبة إنجاز شمعات الرباط الجديدة 92%.

أسامة ربيع يتفقد محطة الشلوفة

وتفقد الفريق ربيع محطة الإرشاد البحرية «الشلوفة» للتعرف على مستجدات أعمال تطوير المحطة في قناة السويس وفق خطة العمل الطموحة لتحويل محطات الإرشاد للعمل بالطاقة النظيفة ضمن توجه الهيئة للتحول الأخضر عبر تبني إجراءات صديقة للبيئة.

وحضر الفريق أسامة ربيع مع العاملين بالمشروع والعاملين من مختلف إدارات الهيئة بمحافظة السويس الإفطار مساء أمس الأربعاء على متن الكراكة مهاب مميش أكبر كراكات الشرق الأوسط وأفريقيا والتي احتفلت الهيئة أمس في 12 إبريل بمرور عامين على استلام الكراكة بعد استكمال بنائها بترسانة IHC الهولندية.

ربيع: قناة السويس شهدت طفرة كبيرة

وقال رئيس الهيئة إن استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعته الدورية لخطط التطوير، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية مشروع تطوير القطاع الجنوبي أحدث مشروعات التطوير والذي يحمل فرصا واعدة لتعزيز ريادة القناة بما يتيحه من مزايا ملاحية أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي وتسهيل حركة الملاحة بالقطاع، فضلا عن تأثيره على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بهذه المنطقة بمعدل 6 سفن إضافية.

وأوضح الفريق ربيع أن معدلات الأداء تمضي بخطى متسارعة على الرغم من التحديات التي تواجهها أعمال التكريك بالمشروع والمرتبطة بطبيعة التربة الصلبة في القطاع الجنوبي، بالإضافة إلى تعدد التجهيزات والأعمال الهندسية والمدنية خلال المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع والتي تتم بالتوازي مع أعمال التكريك حتى يتسنى الانتهاء من المشروع في وقت قياسي.