بنك قناة السويس يطرح شهادة ادخار جديدة بعائد كبير

طرح بنك قناة السويس، شهادة ادخار جديدة بعائد شهري 19% مع شهادات الادخار الثلاثية المتميزة من بنك قناة السويس بالإضافة الى إمكانية الحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان بأسعار تنافسية.

مزايا شهادة بنك قناة السويس الجديدة

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، مميزات وشروط الشهادة الجديدة من بنك قناة السويس لعائد 19%.

المصرح لهم بربط الشهادة: الأفراد الطبيعيين. الحد الأدنى للشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها. مدة الشهادة: ثلاث سنوات. معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة، ويتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة. يتم دفع العائد شهريا أو ربع سنويًا أو سنويًا. إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة. إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمان الشهادة.

كيفية استرداد الشهادة الجديدة

يذكر أن خيارات الاسترداد، يتم فيها إعادة حساب العائد على أساس خصم نسبة من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة وفقا لما يلي:

من الشهر 7 الي الشهر 12: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 6%

خلال السنة الثانية: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 5%.

خلال السنة الثالثة: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 4%.

المستندات المطلوبة لشراء شهادة بنك قناة السويس