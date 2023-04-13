إحالة 35 عاملا ومسؤولا في بني عبيد للتحقيق بسبب الإهمال والغياب

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، عن إحالة عدد 27 من العاملين المتغيبين عن العمل و8 مديري الإدارات ورؤساء الأقسام برئاسة مركز ومدينة بني عبيد للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة للإهمال والتراخي والتقصير في العمل، وتكليف رئيس مركز ومدينة بني عبيد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء العديد من الاحتياجات والمطالب لعدد من الإدارات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تفعيلا لخطة التفتيش والمتابعة من خلال لجان ادارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة على كافة مواقع العمل التنفيذي.

تقرير لجنة التفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن لجنة التفتيش والمتابعة التي تم تنفيذها بالمرور على الإدارات التنفيذية والخدمية برئاسة مركز ومدينة بني عبيد لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وذلك من خلال الاطلاع على تقرير نتائج أعمال اللجنة والذي أعده، حسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه، باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

إحالة عدد 27 من العاملين برئاسة مركز بني عبيد للتحقيق

وتقرر إحالة عدد 27 من العاملين برئاسة مركز بني عبيد وكذا عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام برئاسة المركز للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة للإهمال والتراخي والتقصير في العمل شملت الاحالة للتحقيق كلا من:

- مسؤول الحضور الانصراف لعدم تطبيق القواعد الموحدة في الحضور وانصراف العاملين.

- مسؤول الشؤون الإدارية وكذا مسؤول الايرادات لوجود متأخرات وضعف تحصيل مستحقات الدولة.

- مدير إدارة الأملاك للتقاعس في تقنين وضع عدد من حالات واضعي اليد علي أملاك الدولة.

- إحالة مدير الحملة الميكانيكية لعدم وجود سجل تحركات لمعدات الحملة وتأخير أعمال الصيانة لبعض منها

- مسؤول رخص الهدم لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب رخص الهدم الذين لم يقدموا ما يفيد توريد المخلفات الي اماكنها المخصصة

- مسؤول الإعلانات لعدم حصر الإعلانات المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأنها

- مدير المخازن لعدم وجود ارصدة لبعض المستلزمات الخاصة بالسيارات وعدم اتخاذ الاجراءات بشأن إحدى السيارات المعطلة ومنتهية الترخيص

- مدير التعاقدات للتقصير والإهمال في عدد من الإجراءات الواجب اتباعها لصالح العمل.

تكليفات إلي رئيس مركز ومدينة بني عبيد

وأصدرت محافظة الدقلهية عدة تكليفات إلى المحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء العديد من الاحتياجات والمطالب لعدد من الإدارات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين منها:

- مطلوبات واحتياجات للمركز التكنولوجي لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه

- تفعيل منظومة التراخيص الجديدة وجراء الصيانة اللازمة لأعمال الكهرباء برئاسة المركز حفاظا على ارواح المواطنين

- منع دخول مركبات التوكتوك الي حرم رئاسة المركز وقصر التعامل مع المواطنين من خلال المركز التكنولوجي

- تحصيل تنشيط الايرادات ومستحقات الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية وتوفير احتياجاتها من السائقين وقطع الغيار والمعدات اللازمة وصيانة المعدات المعطلة لرفع كفاءة العمل بها

- اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لأصحاب رخص الهدم الذين لم يقدموا ما يفيد بأنهم قاموا بتوريد مخلفات الهدم إلى أماكنها المخصصة.

- تفعيل العمل في إدارة الإعلانات ومراجعة منظومة مقاومة الحريق والتأكد من جاهزيتها ووضع خطة للإخلاء وقت الظروف الطارئة حرصا علي مقدرات الدولة وسلامة وحياة العاملين واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال كافة الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش والمتابعة.