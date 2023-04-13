رفع كفاءة وتطوير مشروعات الأمن الغذائي في قنا.. «استثمارات بـ50 مليون جنيه»

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة مشروعات الأمن الغذائي، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسن فرج الله، مدير عام التنفيذ بجهاز تعمير جنوب الصعيد، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، وحمدي حسين، المدير المالي والاداري بالمحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومسؤولي الشركة المنفذة.

مشروعات الأمن الغذائي

وأكد محافظ قنا أن مشروع تطوير ورفع كفاءة مشروعات الأمن الغذائي، يشمل تطوير ورفع كفاءة محطة أمهات دواجن وملحقاتها ومعمل التفريخ ومصنع الأعلاف، الذي يجرى تنفيذه تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد، بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه، مشددا علي ضرورة الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال التطوير، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية، وفقًا للجودة المطلوبة لسرعة دخول المشروع للخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تطوير 4 عنابر لتربية الأمهات

وأضاف «الداودي»، أن المشروع سوف يشمل تطوير 4 عنابر لتربية الأمهات كمرحله أولى، بالإضافة إلى المبنى الإداري، وإنشاء ثلاجة رئيسية لتخزين البيض، ومخزن للمستلزمات وقطع الغيار.

وأكد اللواء أشرف الداودي، أن محافظة قنا تبذل جهودا كبيرة في تطوير مشروعات الأمن الغذائي، تماشيا مع خطة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية، التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السوق المحلية، والتي تسهم بدورها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة، تلبية لاحتياجات المواطنين.