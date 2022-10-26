حدت من ارتفاع الأسعار.. تعرف على منتجات مشروعات الأمن الغذائي في قنا

تحظى مشروعات الأمن الغذائي في محافظة قنا، باهتمام كبير من قبل المسؤولين في المحافظة، لما توفره من سلع غذائية مهمة وبكميات كبيرة في منافذ بيع متعددة في مدينة قنا، الأمر الذي خلق التوازن في أسعار السلع في السوق الحرة، كون أن هذه المنتجات التي تنتجها المزارع والمصانع تباع بأسعار منخفضة مع هامش ربح قليل، ما خلق حالة من الرضا من قبل المواطنين في المحافظة.

أهداف مشروعات الأمن الغذائي في محافظة قنا

عندما أنشئت مشروعات الأمن الغذائي في محافظة قنا، وضعت في اعتبارها عدة أهداف :-

- إحداث توازن في أسعار السلع الغذائية بالسوق المحلية.

-استمرار تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة سواء زراعية أو منتجات لحوم وألبان.

-مواجهة جشع التجار في أسواق قنا، والحد من ارتفاع الأسعار.

منتجات مشروعات الأمن الغذائي في محافظة قنا

وبحسب بيانات رسمية، فإن مشروعات الأمن الغذائي في محافظة قنا، بها الكثير من المشروعات العامة والتي تقدم منتجات مهمة وهي كالآتي:-

-مزارع نخيل يجرى فيها حاليا بعد الحصاد تخزين البلح السيوى والبلدى تمهيدا لطرحه بالأسواق.

- مزرعة الخراف يتم بها تربيتها وتسمينها لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محال الجزارة، على مدار العام.

-مزارع البرسيم الحجازي والشعير التي يتم الاستفادة من هذه المحاصيل كعلف للأبقار والعجول التى يتم تربيتها بمحطات الألبان والتسمين.

- مشروع الصوبات الزراعية، التي يزرع فيها، طماطم شيرى - طماطم بلدى - خيار - فلفل حار - فلفل رومى - فلفل ألوان - بازنجان أبيض وأسود .

-مزرعة سمكية كبيرة في مجمع الزراعات.

- مشروع تسمين الدواجن وإنتاج البيض.

-مزرعة الأبقار وتسمين العجول.

-مصنع إنتاج العلف المقام على مساحة 5 أفدنة لإنتاج الأعلاف لمحطات الألبان والتسمين التابعة للمحافظة، من خلال خط إنتاج واحد تصل طاقته الإنتاجية إلى 5 أطنان في ساعة.

- يتميز علف مصنع مجمع مشروعات الأمن الغذائي بجودة متميزة وقيمه غذائية العالية تسهم في تحقيق معدل نمو وتسمين جيد الرؤوس المواشي والأنغام والدواجن.