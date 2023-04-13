رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتعديل لائحة شئون العاملين بهيئة الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2016، تتضمن تنظيم حوافز وبدلات العاملين في الهيئة.

صدر القرار بصفة رئيس مجلس الوزراء، كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، والذي حمل قرار رقم 1 لسنة 2023 من «رئيس مجلس إدارة الهيئة».

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على رئيس مجلس الوزراء، وبناءًا على ما ارتآه مجلس الدولة.