يحيى وكنوز 2 الحلقة 22.. سوبر ماما تنفذ «يحيى» من العصابة 

بدأ مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 22 باستكمال ما حدث بعد عثور «كنوز» على البردية داخل الأهرامات بعد عملية بحث مكثفة بمساعدة «يحيي» ووالدهما، إلا أن الدكتور عجيب يحاول سرقتها لتدمير تاريخ الحضارة المصرية.

مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 22

وينجح اللصوص في مسلسل يحيى وكنوز 2 في ربط «يحيي وكنوز» ووالدهما، لسرقه البردية، وتتصاعد الأحداث بوصول قوات الشرطة وهروب العصابة فورًا.

يشعر يحيي وكنوز بالخوف الشديد، إلا أن والدتهما تتدخل لإنقاذهما من اللصوص، ويعتقد والدهما أنها «سوبر ماما» وهي شخصية تعود لعصر رمسيس الثاني.

يعود يحيى للدكتور عصام، ويقوم بانقاذه وانه وجد البردية، لكن اللصوص بقيادة الدكتور عجيب قاموا بسرقتها، وسيعمل على ايجادها، ليعودا سويا إلى العصر الحالي.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز

أما موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc فسيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT.