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موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي

كتب:

احمد حامد دياب
07:03 ص | الأربعاء 12 أبريل 2023
موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي ام سي

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي ام سي

يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي، خاصة لمن فاتهم العرض الأول للمسلسل، بعد أحداث الحلقة الماضية، انتقل يحيى ومستر عصام للعالم الآخر، وقابلوا الملك رمسيس الثاني، وحاول يحيى استخدام التعويذة السحرية هناك، وحاول إخفاء البردية في العالم الآخر في هرم ونيس، وعاد للعالم الحالي، ليبحث عنها، بينما بقى الأستاذ عصام في العالم الآخر في عهد الفراعنة.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي

أما موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT، أما موعد العرض الأصلي فهو في تمام الساعة 6:15 مساءً.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي

وبعد معرفة موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي فيجب أن تعرف أن مسلسل الأطفال يحيى وكنوز هو أول مسلسل أطفال مترجم للغة الاشارة ويٌقدم بأصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

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