مقرر «أولويات الاستثمار بالحوار الوطني»: مصر تخطو خطوات جادة نحو دعم اقتصادها

ثمن النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أنه خطوة هامة تثبت جدية الدولة المصرية في توفير مناخ وبيئة جاذبة للاستثمار بشكل أكبر وأوسع.

تشجيع الاستثمار

وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن قرار الرئيس اليوم بالإعلان عن تشكيل المجلس رسميا، أكبر داعم لتشجيع الاسثمار، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي اتخذ عددا من الخطوات في الفترة الأخيرة، لدعم وتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ جاذب لرؤوس الأموال يأتي على رأسها الرخصة الذهبية والتى تعد موافقة واحدة على انشاء أي مشروع استثماري.

تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار، لافتا إلى أن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية اليوم بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يمثل تمهيدا لاتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتشجيع الاستثمار وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية سواء لرجال الأعمال المحليين أو الأجانب، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات جادة نحو دعم اقتصادها وتسهيل الإجراءات اللازمة لإقامة أية مشروعات علي أراضيها.