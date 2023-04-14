مائدة إفطار جماعي لمسلمين ومسيحيين بإيطاليا.. الاحتفال للجميع

ينتظر المسلمون في كل أنحاء العالم، شهر رمضان المبارك من أجل التجمع على مائدة واحدة مع الأهالي للإفطار بعد صيام يوم طويل، وهذا هو المتعارف عليه بين المسلمين، لكن غير المألوف، هو إفطار المسلمين والمسيحيين على مائدة واحدة بمدينة روما بإيطاليا، من أجل الاحتفال بشهر رمضان ويوم القيامة المجيد.

مسلمون ومسيحيون على مائدة إفطار واحدة

نظم المركز الإسلامي بمدينة روما بإيطاليا، إفطار جماعي شارك فيه محافظ روما روبيرتو جوالتييري، وعدد من المواطنين الإيطاليين، إلى جانب أبناء الجالية المصرية والمسلمون العرب، حيث تبادل الطرفين كلمات التهنئة بشهر رمضان المبارك، ويوم القيامة المجيد، الذي توافق مع شهر رمضان، وقام «جوالتييري» بمشاركة الجالية المسلمة الإفطار متناولا معهم الأطعمة العربية المختلفة.

محافظ روما يشارك المسلمين صلاة المغرب

قال محمد يوسف أحد المشاركين من الجالية المصرية في الإفطار الجماعي، الذي حضره مسلمين ومسيحيين بإيطاليا في تصريحات لـ«الوطن»، إن تلك الفعالية جمعت جميع الجنسيات والأديان، فكانت مبادرة جيدة من المركز الإسلامي لربط الديانات، وضمت مائدة الإفطار أنواع عديدة من الأطعمة العربية والمصرية، التي لقيت إعجاب الإيطاليين.

وأضاف أن الاحتفال كان للجميع مسلمين ومسيحيين فى توقيت واحد، معربا أنها ليست الأولى من نوعها، فجرى تنفيذ عدد من التجمعات من المصريين والشعوب العربية الأخرى خلال شهر رمضان، لتناول الإفطار والاستمتاع بالأجواء الرمضانية.

وشارك «جوالتييري»، الجالية الإسلامية رفع أذان المغرب، في محاولة لتقارب الأديان، بعد إجراءه زيارة جديدة من نوعها إلى مسجد روما الكبير، وأعلن تخصيص خط جديد من أتوبيسات النقل من العاصمة روما، إلى المركز الإسلامي والمسجد الكبير، تسهيلا على الجالية المسلمة أداء صلواتهم.

وقال: «أنا محافظ روما لجميع المسلمين وغير المسلمين.. كان حدثا جميلا»، معربا عن سعادته بتلك الفعالية، وسط الجالية الإسلامية في روما، مضيفا أنه جزءا لا يتجزأ من المجتمع الإيطالي.