هزة أرضية بقوة 3.3 درجة تضرب أوكرانيا.. عمقها 10 كيلومترات

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، أوكرانيا الواقعة شرق أوروبا على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات، إن بؤرة هزة أرضية ضربت أوكرانيا وقعت على مسافة 7 كيلومترات شرق أرشافا غرب أوكرانيا، و60 كيلومترا شمال ساتو ماري الرومانية.

هزة أرضية بقوة 3.3 درجة تضرب أوكرانيا

وفي 27 فبراير من العام الجاري، ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة أوكرانيا، على عمق عمق 2 كيلومتر، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو ضحايا.

ووقع مركز الهزة الأرضية في ذلك الوقت، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على بعد 26 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الشرقي من «أوجهورود» غرب أوكرانيا على الحدود مع سلوفاكيا.

وفي 11 أبريل الجاري، ضربت هزة أرضية بقوة 2.9 درجة، رومانيا، على عمق 80 كيلومترا، وأشار الزلازل الأوروبي المتوسطي، في ذلك الوقت، إن بؤرة الهزة، وقعت على مسافة 3 كيلومترات بين الشمال والشمال الغربي من نيريجو.

وفي 5 مارس الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، رومانيا الواقعة في جنوب شرق قارة أوروبا، على عمق 12 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ووقعت بؤرة الهزة على مسافة 14 كيلومترات شمال غرب «ترجو جيو»، وفقا لما ذكره مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي» في ذلك الوقت.