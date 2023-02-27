هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر تضرب أوكرانيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين، أوكرانيا، وكشف مركز «رصد الزلالز الأورومتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل الهزة.

وقال «الزلازل الأورومتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على عمق 2 كيلو متر، مضيفا أن المركز على بعد 26 كم بين الجنوب والجنوب الشرقي من «أوجهورود» غرب أوكرانيا على الحدود مع سلوفاكيا وبالقرب من الحدود مع المجر و10 كيلو متر غرب «سترابيشوفو».

وفي 23 سبتمبر 2021، سجلت السلطات الأوكرانية، هزات أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، في «مقاطعة ترنوبل» على عمق 6 كيلومترات، دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المكتب الصحفي للمركز الرئيسي للرقابة الخاصة»، في بيان، أن مركز الهزة الأرضية وقع قرب بلدة«تشيرتكوف».