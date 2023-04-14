مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22.. صالح يتحدث مع طه القماش عن أيام غيابه

بدأت الحلقة 22 من مسلسل سوق الكانتو، بأحداث جديدة شيقة، حيث تصاعدت أحداث المسلسل بعد ظهور مفاجئ لصالح «أحمد صلاح حسني»، الذي يظهر بدور أخو أمير كرارة «طه القماش».

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22

وجاءت مشاهد الحلقة عن بدء حديث صالح «أخو طه القماش» مع أخيه حول أيام غيابه بعيدًا عن أهله، وأخذ «صالح» يتحدث مع طه القماش عن مدى اشتياقه لأهله وزوجته فاطمة «مها نصار»، طوال فترة غيابه.

وبدأ طه القماش يخفف عنه حزنه، وأنهم أيضًا افتقدوه كثيرًا، وقال: «حياتنا دايما كانت ناقصة حاجة بغيابك، وياما كنا بندعيلك وافتقدناك».

أبطال سوق الكانتو

ويخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.