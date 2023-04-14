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مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22.. راوية تصالح طه القماش

كتب:

محمد أيمن سالم
03:21 ص | الجمعة 14 أبريل 2023
مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو

بدأ مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22 المذاع على شاشة قناة DMC في تمام التاسعة مساءً بأحداث جديدة شيقة، وهو من بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22

وفي أول مشاهد الحلقة 22 من مسلسل سوق الكانتو، ذهبت مي عز الدين التي تقوم بدور راوية إلى مقابلة ورؤية طه القماش، الذي يقوم بدوره أمير كرارة.

وبعد تفكير طويل من مي عز الدين قررت الذهاب إلى الدكان الذي يعمل فيه طه القماش، وذلك من أجل رؤيته والمباركة له بعودة أخيه صالح.

وكان صالح أخو طه القماش الذي يؤدي دوره أحمد صلاح حسني، قد عاد إلى أهله في الحلقة السابقة وذلك بعد اختفائه لمدة زمن طويل بعيد عن أسرته دون توضيح السبب في اختفائه حتى الآن.

مواعيد سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو يوميًا من بطولة أمير كرارة اليوم على قناة dmc الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاُ والساعة 1 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحاًوالساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.

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بقلم محمد أيمن سالم