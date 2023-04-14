عبد الفتاح الطاروطي: قراءة القرآن لها آداب وخصوصية حتى لا ينفر المستمع

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، إنه قبل أن تكون هناك معاهد للموسيقى ومعاهد لتعلم المقامات كانت هناك الفطرة في قراءة القرآن، وذلك بصورة تليق بالمستمع، موضحًا: «نسعى إلى تعليم قرائنا القراءة في معهد الطاروطي بطريقة فيها أدب لا تخترق أذن المستمع، كما نتحسس مواضع الضعف والقوة في الصوت ونحترم أذن المتلقي».

وأضاف «الطاروطي» خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التلاوة يجب أن تكون فيها آداب وخصوصية حتى لا ينفر المستمع من القارئ، مشددًا على أن الحكمة في استعمال المقامات تعبير عن المعنى بما يتناسب مع القرآن الكريم.

وتابع الشيخ عبد الفتاح الطاروطي: «طريقة الأداء يجب أن تكون مختلفة من موضع لآخر مثلما هو متبع في المناسبات، فالطريقة التي تحدث بها في حفلات الزفاف نتحدث بها في العزاء، كما أن كثرة التشويح باليد أثناء القراءة والخطبة والدرس يشتت الانتباه إن لم يكن استخدامها يستهدف توصيل المعنى».