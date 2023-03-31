الطاروطي: قراءة القرآن في افتتاح مركز مصر الثقافي أمام الرئيس نقلة كبيرة

قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، إنّ قراءة القرآن في افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي من أجمل الأحداث في حياته ونقلة معنوية بالنسبة له، حيث كان دائما يتمنى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

القراءة أمام واجهة مصر حدث استثنائي

وأضاف الطاروطي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلامي محمد الشاذلي: «القراءة أمام واجهة مصر من رئيس ووزراء وسفراء العالم كله في هذا الحدث التاريخي شيء يتمنى أي قارئ أن ينال شرف الجلوس والقراءة امامهم وبخاصة في أول فجر في رمضان».

وتابع الشيخ: «مجمع القرآن الكريم هناك شيء رائع، فقد جرى كتابة القرآن كله في 30 حجرة على الرخام وهذا أمر لم يتوفر في أي مكان آخر».

تأثير حفظ كتاب الله في شخصية الطاروطي

وحول تأثير قراءة القرآن في شخصيته، قال إنها جعلت منه رجلا قبل أن يبلغ الحلم: «كانوا يقولون لي يا شيخ عبدالفتاح في العاشرة من عمري، ولم يكن هذا ليحدث أبدا لو لم أكن حافظا لكتاب الله، وبعد 10 سنين كانوا ينادونني بـ (يا سيدنا) ثم (يا فضيلة الشيخ)، وهذه أشياء رائعة تفرض عليك ان تعيش في قالب الاحترام والوقار، وكنت أجالس من هم أكبر مني سني وعلما، أي أنني سبقت سني».