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مصدر أمني ينفي إلغاء إفطار أهالي المطرية الثاني: لم نتلق أي طلبات

كتب:

محمد بركات
03:02 م | الجمعة 14 أبريل 2023
إفطار المطرية

إفطار المطرية

نفى مصدر أمني صحة ما جرى تداوله بشأن الزعم بإلغاء الإفطار الثاني لأهالي منطقة المطرية بالقاهرة، لدواع أمنية، موضحًا أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أي طلبات بشأن إعداد الإفطار المشار إليه.

وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن لم تتلق أي إخطار من قبل أهالي المطرية بشأن تنظيم الإفطار الثاني، وأن ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الإفطار الثاني ليس صحيحًا.

وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن لم تعترض الإفطار الأول بل جرى تنظيمه كما أراد أهالي المطرية وللعام التاسع على التوالي، ما يؤكد كذب رواية إلغاء الإفطار الثاني.

كان أهالي المطرية نظموا الإفطار منذ أيام وتحديدًا في منتصف شهر رمضان المبارك للعام التاسع على التوالي، وشهد «إفطار المطرية» أطول مأدبة إفطار في العالم تخطت مئات الأمتار وحضرها قرابة 10 آلاف شخص.

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