تشييع جثمان ضحية مشاجرة الخصوص للخلاف على ركن سيارة: «حرموا أولاده منه»

شيع أهالي الخصوص والمطرية جنازة ضحية مشاجرة الخصوص بسب الخلاف على ركن سيارة في موكب مهيب، مشيرين إلى أن الراحل كان حسن الخلق ويساعد الكبير والصغير، حيث صرحت الجهات المعنية بالتحقيق بدفن الجثة وحبس المتهمين في الواقعة بعد إلقاء القبض عليهم جميعا بعد هروب بعضهم عقب الحادث وطلب تحريات المباحث.

انهيار أسرة ووالدة المجني عليه ضحية مشاجرة الخصوص

«حرموا أولاده منه وكان جايب لهم لبس العيد»، بهذه العبارات عبرت والدة ميكانيكي الخصوص ضحية مشاجرة مع جيرانه بسبب الخلاف على ركن سيارة حديثة لـ«الوطن»، مطالبة القصاص لروح نجلها وأن ينجو شقيقه الثاني من الإصابة في المشاجرة.

أوضحت والدة ضحية أن نجلها يعمل ميكانيكي ولديه ورشة أسفل منزلهم وأنه يوم الواقعة، حدث شجار بين شقيقه وجيران لهم بسبب ركنة سيارة أمام الورشة وتدخل لمناصرة شقيقه، وتم فض المشاجرة على أن يعود الجميع بعد المغرب للتصالح وحل المشكلة لكن وقت الفطار فوجئنا بهجوم الطرف الثاني علينا بالأسلحة وإطلاق الرصاص بعشوائية ليلقي مصرعه ويصاب شقيقه.

تفاصيل مصرع ميكانيكي ضحية مشاجرة الخصوص

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، ألقت القبض على المتهم الرئيسي وآخرين لاتهامهم بقتل ميكانيكي بدائرة قسم الخصوص وإصابة شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينهم بسب ركن سيارة وتم عرضهم على الجهات المختصة بالتحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود جثة ومصاب وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أن المشاجرة بين طرف أول ميكانيكي وشقيقه وطرف ثاني 3 أشقاء جيرانه بسبب حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة حيث طلب شقيق المجني من أحد المتهمين أن يحرك السيارة الخاصة به من أمام الورشة لكنه رفض ذلك فنشبت بينهما مشادة فتوجهت أسرة المجني عليهما إلى منزل المتهمين وحاولت حل الأمر فنشبت المشاجرة وتم فضها من قبل الأهالي على أن يعقد صلح عقب تناول الإفطار لكن أسرة المجني عليهما فوجئوا بأحد بالمتهمين وأشقاءه بالتعدي عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الفارغة أثناء تناولهم الإفطار وأطلقوا الأعيرة النارية على المجني عليه وشقيقه ما أدى إلى مصرع ميكانيكي بطلق ناري بالصدر وإصابة شقيقه بجروح وعدة كدمات متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن الجثة وتصرح بدفن الجثة.