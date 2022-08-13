مشاجرة بين زوجين في شوارع بنها تنتهي بمقتل الزوجة وإصابة شقيقها

شهد شارع «فرغلي»، في مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين زوج وزوجته وشقيقها، أمام محل عمل الزوج، حيث تعدى الزوج على زوجته وشقيقها بآداة حادة، مما أسفر عن مصرع الزوجة وإصابة شقيقها بإصابات متفرقة، وتم نقل المصاب للمستشفى وجثة الزوجة لمشرحة مستشفى بنها، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفنها، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وضبط الزوج والتحفظ عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، ويجري تقديم الرعاية الصحية له، فيما لقيت الزوجه مصرعها متأثرةً بإصابتها بجروح في الصدر واليد، خلال تقديم العلاج لها، بينما أصيب شقيقها بإصابات وخدوش متفرقه والحالة العامه مستقرة.

مقتل زوجه وإصابة شقيقها في مشاجرة ببنها

تلقى المقدم أحمد عبدالجليل، رئيس مباحث قسم ثاني بنها، بلاغاً من إدارة النجدة بوجود مشاجرة وسقوط مصابين، في شارع «فرغلي»، ببنها الجديدة دائرة القسم

انتقلت اجهزة قسم ثان بنها والبحث الجنائي وتبين إصابة ربة منزل لقيت مصرعها نتيجة الإصابة، فيما أصيب شقيقها بجروح مختلفة نتيجة مشاجرة بينهما وبين زوجها بسبب الخلافات الزوجية، حيث قامت المجني عليها وشقيقها بالذهاب لمحل عمل المتهم في المنطقة، وقاما بالتشاجر معه وقذفه والعاملون معه بالطوب، فقام بإخراج أداة حادة وأصابهما بها.

خلافات زوجية سبب المشاجرة بشارع «فرغلي»

نتج عن المشاجرة، التي وقعت بين الطرفين بسبب خلافات زوجية، مما تسبب في وفاتها عقب نقلها للمستشفى، وأصيب شقيقها بإصابات مختلفة، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثة، وضبط المتهم والتحفظ عليه لاستكمال التحقيقات، وطلبت جهات التحقيق التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجني عليها.

وأكد شهود العيان بمنطقة الحادث أنهم فوجئوا بالزوجه وشقيقها يتشاجران مع المتهم ويلقون عليه الطوب في محل عمله، فرد عليهم بأداة حادة، مما أسفر عن مقتل الزوجة، إثر إصابتها بجرحين في الصدر واليد، وأصيب شقيقها بجروح متفرقة، حيث تم نقله للمستشفى للعلاج.